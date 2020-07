DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet wegen des "Independence Day" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni deutlich verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 58,4 (Mai: 55,0) Punkte. Das ist das stärkste Wachstum seit April 2010. Die Lockerungsmaßnahmen der Corona-Krise haben die Nachfrage erheblich gestützt. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Sowohl das Angebot als auch die Inlands- und Auslandsnachfrage erholten sich, da die Coronavirus-Krise in China weitgehend unter Kontrolle geblieben sei, erläutert Wang Zhe, leitender Ökonom der Caixin Insight Group. Dagegen sei die Lage bei der Beschäftigung nach wie vor ein Schlüsselproblem. Es werde Zeit brauchen, bis sich die Wirtschaft vollständig erholt habe, so der Ökonom. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juni auf 54,4 (Vormonat: 53,6) Punkte ebenfalls gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

L'Oreal 3,85 Euro Berentzen 0,28 Euro VIB Vermögen 0,70 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 46,1 zuvor: 28,9 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 31,1 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,8 1. Veröff.: 45,8 zuvor: 32,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 30,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 31,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 29,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine wichtigen Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.565,00 0,04 S&P-500-Indikation 3.130,50 -0,16 Nasdaq-100-Indikation 10.353,00 -0,04 Nikkei-225 22.204,12 0,26 Schanghai-Composite 3.120,45 0,97 +/- Ticks Bund-Future 176,00 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.608,46 2,84 DAX-Future 12.560,50 2,18 XDAX 12.576,00 2,13 MDAX 26.627,46 2,10 TecDAX 2.999,65 1,25 EuroStoxx50 3.320,09 2,84 Stoxx50 3.055,31 2,00 Dow-Jones 25.827,36 0,36 S&P-500-Index 3.130,01 0,45 Nasdaq-Comp. 10.207,63 0,52 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,97 +66

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem deutlichen Plus am Vortag wird der DAX am Freitagmorgen zunächst etwas leichter gesehen. Weiterhin beunruhigen die Zahl der Neuinfektionen in den USA und die Nachrichten über den schrittweisen Lockdown in einigen US-Bundesstaaten, während die US-Arbeitsmarktdaten am Vortag auf einen schnelle Konjunkturerholung hoffen ließen. Gute Nachrichten gab es über Nacht erneut aus Asien. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni deutlich verbessert. Aufgrund des Feiertages in den USA wird mit einem eher ruhigen Wochenausklang gerechnet.

Rückblick: Stützend wirkten weit über den Erwartungen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die neuen Rekordausbrüche beim Coronavirus in den USA blendet der Markt weiter aus. Banken lagen an der Spitze der Gewinner in Europa und gewannen im Schnitt 4,3 Prozent. Gefragt waren auch Autowerte - für den zyklischen Sektor ging es um 3,5 Prozent nach oben. An der Londoner Börse ging es für Associated British Foods trotz sinkender Quartalsumsätze um 4,2 Prozent nach oben. Stützend wirkten Aussagen, dass fast alle Filialen der Tochter Primark nun wieder geöffnet seien.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Wirecard brachen erneut ein - um 35,4 Prozent. Die bislang stützenden Eindeckungskäufe der ehemaligen Short-Seller scheinen ausgelaufen zu sein. Dazu distanziert sich auch Softbank weiter von dem Unternehmen. Sie hatten geplant, Wirecard als Zahlungsdienstleister für ihr großes Tech-Portfolio zu etablieren. Die Übernahme von Trioptic durch Jenoptik kam bei den Anlegern gut an. Analysten hatten zuletzt spekuliert, dass das Unternehmen das Krisenumfeld für Zukäufe nutzen könnte. Der genaue Kaufpreis wurde nicht genannt. Jenoptik gewannen 11,5 Prozent. Bei den Nebenwerten stiegen Grenke nach sehr ordentlichen Zahlen um 2,5 Prozent. Bei Home24 setzten nach sehr guten Zahlen Gewinnmitnahmen ein. Das Papier fiel um 1,8 Prozent. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 60 Prozent vorne. Für Flatex ging es um 3,7 Prozent nach oben. Nach einer guten Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr, hat das Unternehmen die Jahresziele angehoben. Das Papier ist seit Jahresbeginn um rund 85 Prozent gestiegen.

XETRA-NACHBÖRSE

Delivery Hero verteuerten sich laut Lang & Schwarz um 5 Prozent, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal doppelt so viele Bestellungen wie im Vorjahr verzeichnen konnte. Paion haussierten um 35 Prozent, weil das Biotech-Unternehmen einen FDA-Erfolg mit einem Präparat verzeichnen konte. Die notorisch volatilen Wirecard sackten um 7 Prozent ab.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Zunächst deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab, denn die Anleger wollten vor dem langen Wochenende und mit Blick auf die Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie ihr Risiko minimieren. Auslöser für die zunächst überaus gute Stimmung waren die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Diese sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. McDonald's verloren 0,6 Prozent, nachdem der Burger-Riese die Wiedereröffnung seiner Restaurants in verschiedenen US-Bundesstaaten unterbrochen hat. Auch Apple schließt deswegen Dutzende Läden in den betroffenen Regionen. Die Apple-Aktie schloss unverändert. Tesla rasten weiter aufwärts. Am Tag, nachdem der Konzern zum wertvollsten Automobilunternehmen wurde, überzeugte er mit starken Absatzzahlen. Die Aktie verteuerte sich um weitere 8 Prozent. Nu Skin machten einen Satz um 25 Prozent nach oben. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten erhöhte seinen Umsatzausblick.

Wenig Bewegung zeigte sich am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel mit leicht steigenden Notierungen um 0,5 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1232 -0,05% 1,1238 1,1241 +0,2% EUR/JPY 120,76 -0,08% 120,86 120,89 -0,9% EUR/CHF 1,0626 -0,02% 1,0626 1,0626 -2,1% EUR/GBP 0,9014 +0,00% 0,9014 0,9009 +6,5% USD/JPY 107,51 -0,01% 107,53 107,55 -1,2% GBP/USD 1,2459 -0,07% 1,2468 1,2477 -6,0% USD/CNH 7,0669 -0,02% 7,0680 7,0689 +1,4% Bitcoin BTC/USD 9.086,51 -0,659 9.146,76 9.070,26 +26,0%

Am Devisenmarkt erholte sich der Dollar von seiner Schwäche im Tagesverlauf. Der Dollar-Index drehte 0,1 Prozent ins Plus. Der Euro notierte bei 1,1240 Dollar gegenüber einem Tageshoch bei rund 1,13 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,17 40,65 -1,2% -0,48 -31,1% Brent/ICE 42,70 43,14 -1,0% -0,44 -31,7%

Auch die Ölpreise profitierten von den unerwartet guten US-Jobdaten. Zudem hat Saudi-Arabien damit gedroht, wieder in den Preiskampf einzusteigen, sollten die anderen Opec-Mitglieder nicht ihre Zusagen zur Reduzierung der Ölförderung einhalten. Die US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,1 Prozent auf 40,65 Dollar je Barrel und damit nahezu auf ein Viermonatshoch, Brent gewann 1,7 Prozent auf 42,73 Dollar. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise einen Teil der Gewinne wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,99 1.776,15 -0,1% -1,16 +17,0% Silber (Spot) 18,01 17,91 +0,6% +0,11 +0,9% Platin (Spot) 815,28 810,50 +0,6% +4,78 -15,5% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,7% -0,02 -3,6%

Der Goldpreis drehte im Tagesverlauf ins Plus und signalisierte, dass die Unsicherheit weiter präsent bleibt. Die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.776 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 03, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Großbritannien

Deutsche müssen sich bei einer Reise nach England künftig dort nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Der Wegfall der Quarantäne-Pflicht gilt ab dem 10. Juli. Auch Einreisende aus Frankreich, Italien und Spanien müssen sich dann nicht mehr in Isolation begeben.

- Schweden

Das wegen seines Sonderwegs in der Bewältigung der Corona-Pandemie massiv in der Kritik stehende Schweden hat eine Überprüfung seines Krisenmanagements angekündigt. Die Regierung in Stockholm beauftragte am Donnerstag die staatlich finanzierte Schwedische Agentur für Verteidigungsforschung (FOI) mit der Analyse. Am Mittwoch hatte die Agentur einen Bericht vorgelegt, in dem eine mangelnde Vorbereitung Schwedens auf die Corona-Krise beklagt wurde - obwohl es mehrere "Warnschüsse" gegeben habe.

EU

Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machten am Donnerstag Druck, dass sich die Europäische Union noch im Sommer auf den geplanten milliardenschweren Aufbaufonds zum Ankurbeln der Wirtschaft einigen müsse. Merkel betonte, dass sie eine Einigung bei dem am 17. Juli in Brüssel beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs wolle.

BREXIT

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am Donnerstag Großbritannien damit gedroht, die Europäische Union werde notfalls das Scheitern der Verhandlungen über ein Handelsabkommen in Kauf nehmen.

GROSSBRITANNIEN

Das Verbrauchervertrauen ist angesichts der Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen im Juni etwas gestiegen. Wie der Marktforscher GfK mitteilte, kletterte der Index des Verbrauchervertrauens Ende des vergangenen Monats auf minus 27 Punkte. Es lag damit drei Punkte über dem Wert von vor zwei Wochen. Ökonomen hatten in einem Konsens von Dow Jones Newswires einen unveränderten Wert erwartet.

TABAKBRANCHE

Tabakkonzerne dürfen künftig nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen für ihre Produkte werben. Der Bundestag nahm in der Nacht zum Freitag ein Gesetz an, das die Außenwerbung für Tabakprodukte - etwa in Form von Plakaten - verbietet.

TOURISMUSBRANCHE

Der Bundestag hat einer Gutschein-Kompromisslösung zugestimmt, mit dem Reiseveranstalter vor einer Insolvenz infolge der Corona-Krise geschützt werden sollen. Die Unternehmen erhalten die Möglichkeit, ihren Kunden einen freiwilligen Gutschein anzubieten statt den gesamten Reisepreis sofort zurückzuerstatten. Kunden sind aber nicht zur Annahme des Coupons verpflichtet. Die Reisewirtschaft übte daran scharfe Kritik.

DAIMLER

Die Daimler-Sparte Mercedes-Benz geht eine strategische Partnerschaft und Beteiligung am chinesischen Batteriezellenhersteller Farasis ein. Kernelemente der Vereinbarung sind die Entwicklung und Industrialisierung hochentwickelter Zelltechnologien sowie "ehrgeizige Ziele in der Kostenposition", wie der Autobauer mitteilte.

VONOVIA

hat zwei unbesicherte Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet.

DELIVERY HERO

hat im zweiten Quartal nahezu doppelt so viele Bestellungen erhalten wie im Vorjahreszeitraum. Nach einem anfänglichen Einbruch im April habe das Auftragswachstum im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres auf 94 Prozent angezogen, teilte Delivery Hero mit.

PAION

Das deutsche Specialty-Pharma-Unternehmen kann einen wichtigen Erfolg mit einem Präparat verbuchen. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat das Anästhesie-Präparat Remimazolam zugelassen. Paion hat das Präparat entwickelt und der Cosmo Pharmaceuticals 2016 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung in den USA erteilt. Gemäß der Lizenzvereinbarung erhält Paion eine Meilensteinzahlung in Höhe von 15 Millionen Euro und hat Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf die Nettoerlöse in den USA.

SIXT

erwirbt zehn Flughafenstationenin den USA. Damit sei das Unternehmen nun an nahezu allen bedeutenden Verkehrsknotenpunkten des Landes vertreten, teilte Sixt mit. Verkäufer sei das insolvente Unternehmen Advantage Rent a Car.

TAP

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP wird wieder verstaatlicht. Die Regierung in Lissabon teilte am Donnerstag mit, dass sie 55 Millionen Euro in die durch die Corona-Krise schwer angeschlagene Airline investieren werde. Der Anteil des Staates an dem Unternehmen steigt damit von derzeit 50 auf 72,5 Prozent. TAP war erst vor fünf Jahren teilprivatisiert worden. Die Regierung habe interveniert, um den "Kollaps" der Fluglinie zu verhindern, erklärte Finanzminister João Leão.

EXXON MOBIL

Der US-Ölkonzern warnt vor hohen Verlusten in seinem Raffineriegeschäft und der Öl- und Gasproduktion im zweiten Quartal. Der Konzern dürfte damit auch insgesamt den zweiten Quartalsverlust in Folge schreiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.