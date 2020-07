In modernen Leistungsmodulen erhält die Aufbau- und Verbindungstechnik eine immer größere Bedeutung. Die Fortschritte im Bereich der Entwicklung und Verbesserung der Chiptechnologie - insbesondere der Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter - führen neben schnelleren Schaltfrequenzen und niedrigeren Schaltverlusten zu immer höheren Leistungsdichten und erlauben den Betrieb bei höheren Sperrschichttemperaturen. Gleichzeitig ermöglicht die Reduzierung der Chipgröße eine Verkleinerung der Packagegröße, was wiederum die Anforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik steigen lässt. Für die zuverlässige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...