Rüsselsheim am Main (ots) -- Ab 1. Juli 2020 den neue PEUGEOT e-208* ab 99 Euro monatlich(1)fahren (Stromverbrauch in kWh/100 km: bis zu 17,6(6);CO2-Emissionen in g/km: 0(4) (kombiniert)) und den PEUGEOTe-2008* ab 129 Euro monatlich(2) (Stromverbrauch in kWh/100 km:bis zu 17,8(6); CO2-Emissionen in g/km: 0(4) (kombiniert))- Kundinnen und Kunden profitieren von günstigen Leasingangebotender Löwenmarke für Stromer, Benziner und Dieselfahrzeuge 9.000 Euro(3) sparen Kundinnen und Kunden mit der neuen PEUGEOT Innovationsprämie, wenn sie sich für eines der vollelektrischen Modelle PEUGEOT e-208* oder PEUGEOT e-2008* entscheiden. Gleichzeitig bietet die Löwenmarke ab dem 1. Juli 2020 seine Elektro-, Benzin- und Dieselfahrzeuge zu besonderen Leasingangeboten an - den PEUGEOT e-208* beispielsweise bereits ab 99 Euro monatlich(1).Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Mit dem neuen PEUGEOT e-208 und PEUGEOT e-2008 zeigen wir unseren Kundinnen und Kunden, dass E-Mobilität nachhaltiger ist und Spaß macht. Sie profitieren auch bei den Verbrennervarianten von günstigen Leasingangeboten und haben so weiterhin die freie Wahl bei der Motorisierung."Besondere Leasingangebote für Stromer und VerbrennerAnlässlich des kürzlich aufgelegten Konjunkturprogramms der Bundesregierung möchte die Löwenmarke mit der PEUGEOT Innovationsprämie ihren Kundinnen und Kunden den Umstieg in eine umweltfreundlichere Zukunft erleichtern. So profitieren Käuferinnen und Käufer vom reduzierten Mehrwertsteuersatz, der Verdopplung des Umweltbonus und sparen somit über 9.000 Euro. Den neuen PEUGEOT e-208* bietet die Löwenmarke bereits ab 99 Euro monatlich(1) an, den neuen PEUGEOT e-2008* ab 129 Euro monatlich(2).Da PEUGEOT bei der Motorisierung die freie Wahl lässt, hat der französische Hersteller auch seine effizienten Benzin- und Dieselfahrzeuge mit attraktiven Leasingangeboten versehen. So können beispielsweise der PEUGEOT 208 schon ab 129 Euro(4) und der PEUGEOT 2008 ab 155 Euro(5) im Monat geleast werden.PEUGEOT e-208* und PEUGEOT e-2008*: markant und elektrischDer neue PEUGEOT 208 besitzt eine gestreckte, klare Linienführung und einen sportlichen Auftritt. Das digitale 3D-Kombiinstrument ist ab dem Ausstattungsniveau Allure serienmäßig. Es ist Teil des PEUGEOT 3D i-Cockpit®, das zudem aus einem sportlich abgeflachten Multifunktionslederlenkrad und einem zehn Zoll (25 Zentimeter) großen Touchscreen besteht. Eine Fachjury aus 52 internationalen Autojournalisten kührte den PEUGEOT 208 zum "Car of the Year"(8). Durch kleine exklusive Designelemente unterscheidet sich der neue PEUGEOT e-208* optisch von den Versionen mit Verbrennungsmotor: Der Kühlergrill beispielsweise trägt beim PEUGEOT e-208* die gleiche Farbe wie die Karosserie und das Löwenemblem ändert je nach Blickwinkel seine Optik. Der zu 100 Prozent elektrische Antrieb sorgt für ein völlig neues Fahrgefühl und bis zu 340 km Reichweite*.Die elektrische Variante des neuen PEUGEOT 2008 bietet die gleichen exklusiven Designelemente wie der PEUGEOT e-208*. Darüber hinaus überzeugt das SUV durch seine vertikalen LED-Tagfahrlichter an der Front im Säbelzahn-Look. Eine dreieckige Linienführung zeichnet zudem das facettenreiche Profil des neuen PEUGEOT 2008 aus. Mit einer Länge von 4,30 Metern ist das Modell 14 Zentimeter länger als sein Vorgänger, was sowohl den Komfort auf den hinteren Sitzplätzen verbessert als auch das Ladevolumen um 55 Liter erhöht.Für eine sichere Reise verfügt der neue PEUGEOT 2008 bereits im Einstiegsniveau Active unter anderem über einen Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff und eine Verkehrsschilderkennung. Zur Serienausstattung des Niveaus Allure gehört neben vielen weiteren Merkmalen auch eine Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, die das Ein- und Ausparken deutlich vereinfacht.Mehr Informationen finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/modelle/elektroautos.htmlNationale Aufmerksamkeit für die PEUGEOT InnovationsprämieAm 1. Juli 2020 startete PEUGEOT seine neue Marketing-Kampagne rund um die PEUGEOT Innovationsprämie. Die Löwenmarke setzt bei der Kampagne auf einen breiten Kommunikationsmix, darunter TV-Spots, Social-Media-Ads und Plakatwerbung. Verantwortlich für die Kreation ist die Marketing- und Werbeagentur Havas aus Düsseldorf, die Mediaplanung liegt bei MediaCom, ebenfalls aus Düsseldorf.* Stromverbrauch in kWh/100 km(2) kombiniert für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 17,6(6) / CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(6)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 208 1.2 l PureTech 75 (55 kW): 4,1(7) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 94(7)Stromverbrauch in kWh/100 km1 kombiniert für PEUGEOT e-2008 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 17,8(6) / CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(6)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 2008 1.2 l PureTech 100 (74 kW): 4,6(7) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 105(7)(6) Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. Ausstattung, gewählten Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Weitere Informationen zum offiziellen Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO2-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.html(7) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de (http://www.dat.de) im Internet zum Download bereitsteht. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO2-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.htmlAngaben gemäß den amtlichen Messverfahren.(1) Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, unter Berücksichtigung der Innovationsprämie (Herstelleranteil und staatlicher Anteil) für den neuen PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136, 100 kW (136 PS)*, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 17.602,35 EUR; Leasingsonderzahlung: 8.600,- EUR abzgl. 6.000,- EUR Bundeszuschuss im Rahmen des Elektrobonus, Sie zahlen nur 2.600,- EUR; Laufzeit: 48 Monate; 48 x mtl. Leasingraten: à 99,- EUR; effektiver Jahreszins: 0,78 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 0,77 % (gebunden für die gesamte Laufzeit); Gesamtbetrag: 13.352,- EUR. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot für Privatkunden gültig vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Nur solange der Vorrat reicht. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.(2) Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, unter Berücksichtigung der Innovationsprämie (Herstelleranteil und staatlicher Anteil) für den neuen PEUGEOT e-2008 Active Elektromotor 136, 100 kW (136 PS)*, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 22.281,34 EUR; Leasingsonderzahlung: 8.600,- EUR abzgl. 6.000,- EUR Bundeszuschuss im Rahmen des Elektrobonus, Sie zahlen nur 2.600,- EUR; Laufzeit: 48 Monate; 48 x mtl. Leasingraten: à 129,- EUR; effektiver Jahreszins: 0,15 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 0,15 % (gebunden für die gesamte Laufzeit); Gesamtbetrag: 14.792,- EUR; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot für Privatkunden gültig vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Nur solange der Vorrat reicht. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.(3) Die Innovationsprämie für den PEUGEOT e-208* und den PEUGEOT e-2008* wird gewährt bei Kauf oder Leasing und beträgt insgesamt 9.000 EUR. Sie wird in Höhe von 3.000 EUR von PEUGEOT direkt bei Erwerb und auf Antrag in Höhe von 6.000 EUR vom Bund gewährt. Detaillierte Informationen zum erhöhten Umweltbonus finden Sie unter: http://ots.de/h5ahwK(4) Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den PEUGEOT 208 Active PureTech 75 55 kW (75 PS)*, Benziner, 1.199 cm³, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 16.668,91 EUR; Leasingsonderzahlung: 1.660,- EUR; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 129,- EUR; effektiver Jahreszins: 3,51 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 3,46 %; Gesamtbetrag: 7.859,- EUR; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot für Privatkunden gültig vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Nur solange der Vorrat reicht. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.(5) Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den PEUGEOT 2008 Active PureTech 100 75 kW (100 PS)*, Benziner, 1.199 cm³, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 20.957,98 EUR; Leasingsonderzahlung: 2.096,- EUR; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 155,- EUR; effektiver Jahreszins: 3,75 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 3,69 %; Gesamtbetrag: 9.536,- EUR; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot für Privatkunden gültig vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Nur solange der Vorrat reicht. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.(8) Quelle: https://www.caroftheyear.org/Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/4641581