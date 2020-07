ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Ziel für Microsoft auf 195 US-Dollar belassen. Größeneffekte und Kostenoptimierung sollten sich auf die langfristige Entwicklung von Gewinnen und Mittelzufluss (Cashflow) günstig auswirken, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die wachsende Bedeutung der Cloud sei positiv./mf/mis



ISIN: US5949181045

