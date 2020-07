Der Silberpreis hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt und konnte wenn auch noch etwas schwächer mit dem Goldpreis mitziehen. Doch im aktuellen Kursbereich werden wieder Erinnerungen an die letzten Monate wach, wo es immer wieder zu größeren Verkäufen gekommen ist. Seit dem zweiten Quartal 2019 steckt der Silberpreis im Gegensatz zu Gold in einem Abwärtstrend fest. Dabei hat sich während der letzten Monate der Widerstandsbereich zwischen 18,00 und 20,00 US-Dollar als hartnäckige Hürde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...