Seit Jahren steht es schon irgendwie im Raum. Jetzt ist es offiziell. Aktionäre von Wirecard (WKN:747206) wurden so richtig über den Tisch gezogen. Fast 2 Milliarden Euro Cash in der Bilanz von Wirecard sind einfach weg, existieren nicht (mehr). Und das ist nur das, was bis jetzt (ich schreibe das am 22.6. morgens) bekannt ist. Wer weiß, was noch alles hinterm Busch gehalten wird. Auf jeden Fall ist klar, dass es sich hier um einen Betrug enormen Ausmaßes handelt - wahrscheinlich um den schlimmsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...