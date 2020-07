Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts007/03.07.2020/08:45) - Wenn eine Gruppe von Menschen in einem Raum Aufstellung bezieht, dann hat das weder mit einer Tanzaufführung, noch mit militärischem Drill zu tun, sondern mit den derzeit in der Schweiz immer beliebter werdenden systemischen Strukturaufstellungen. Diese Technik, die auch den älteren Familienaufstellungen zugrunde lag, schafft es geradezu spielerisch, alte verdrängte Traumata zu überwinden und neue Einsichten in scheinbar versteinerte Lebensprobleme zu erhalten, um diese innerlichen psychologischen Knoten ein für alle Mal zu lösen! "Dadurch können Teilnehmer nach so einer Aufstellung entspannter und gelöster in die Zukunft zu blicken und neue geänderte Handlungsweisen umsetzen", so der Lebensberater Johannes Trüstedt aus Zürich, der in diesem ganz besonderen Corona-Panik Jahr mit seinen systemischen Strukturaufstellungen und Familienaufstellungen Ängste überwinden hilft. Ab sofort und bis Ende 2020 bietet Trüstedt in Zürich Einführungsabende oder individuelle Aufstellungen an, um die Technik kennenzulernen und Lebensfragen beantwortet zu bekommen. Es werden auch spezielle Einzelaufstellungen für Privatpersonen und auch für Unternehmen und Mitarbeiter angeboten. https://www.truestedt.com Schnelle Erfolge und unglaubliche Erkenntnisse Egal, ob im Büro, in der Schule, in der Familie oder unter Paaren: Wenn Konflikte ausbrechen, ist rasche Hilfe nötig und gefordert, sonst sind weitere und größere Konflikt fast vorprogrammiert. Die Technik der systemischen Strukturaufstellung bewährt sich in folgenden Bereichen: * Auflösung von Existenzängsten und Angst vor Tod und Krankheit * Auflösung von Zukunftsängsten bei Privaten, aber auch Unternehmern und Selbständigen * Auflösung von überzogenen Erwartungen an Partner, Kinder oder auch die Arbeitsstelle * Auflösung von scheinbarer Überforderung im Beruf und Privat * Auflösung von seelischen Verletzungen - auch wenn diese bereits in der Kindheit liegen * Auflösung von Krisen, Eifersucht und Konflikten in Partnerschaft oder Familie * Auflösung von ungesunden symbiotischen Beziehungsstrukturen * Auflösung von mangelndem Selbstwertgefühl Kommende Veranstaltungen von Johannes Trüstedt im Jahr 2020 mit systemischer Aufstellung in Zürich, wobei Einzelaufstellung für Private oder für Unternehmen und ihre Mitarbeiter jederzeit möglich sind. Zürich: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 22.7.2020 Zürich, Mittwoch, 22. Juli 2020, 19 bis ca. 22 Uhr Zürich: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 17.8.2020 Zürich, Montag, 17. August 2020, 19 bis ca. 22 Uhr Zürich: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 9.9.2020 Zürich, Mittwoch, 9. September 2020, 19 bis ca. 22 Uhr Zürich: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 19.10.2020 Zürich, Montag, 19. Oktober 2020, 19 bis ca. 22 Uhr Zürich: Einführungsabend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 11.11.2020 Zürich, Mittwoch, 11. November 2020, 19 bis ca. 21 Uhr Zürich: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 16.11.2020 Zürich, Montag, 16. November 2020, 19 bis ca. 22 Uhr Zürich: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - 9.12.2020 Zürich, Mittwoch, 9. Dezember 2020, 19 bis ca. 22 Uhr Leben - Natur - Raum Johannes Trüstedt - Systemische Strukturaufstellungen, Erlebnispädagogik, Lebensraumberatung Mobiltel. CH: 076 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Web: https://www.truestedt.com (Ende) Aussender: Johannes Trüstedt: Leben - Natur - Raum Ansprechpartner: Johannes Trüstedt Tel.: +41 76 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Website: www.truestedt.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200703007

