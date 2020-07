München (ots) -Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Großbritannien - Fußballstar schlägt JohnsonEins zu null für Rashford steht auf einem Banner am Ortsschild desStadtbezirks Whythenshawe in Manchester. Hier wuchs der 22-jährigeFußballnationalspieler Marcus Rashford in ärmlichen Verhältnissenauf. Heute spielt er bei Manchester United. In einem offenen Briefforderte er von Boris Johnson, die ärmsten Kinder der Insel auch inden Sommerferien weiter mit Essensgutscheinen zu unterstützen.Johnson hatte das zuvor abgelehnt. Doch die Kampagne des jungenFußballers nahm Fahrt auf und Johnson musste öffentlich zurückrudern.Mehr als vier Millionen Kinder im Königreich leben offiziell inArmut.Autorin: Annette Dittert/ARD Studio LondonIdlib/Syrien - Dribbeln mit ProtheseMohammed drippelt wieder, nicht ganz so flink wie früher, denn dieProthese sitzt nicht perfekt. Manchmal schmerzt sie. Aber derZehnjährige lässt sich nichts anmerken. Das letzte, was er wolle, seiMitleid. Er wolle allen beweisen, dass ihm nichts fehle, sagt seinVater, Mohammed wolle besser sein als seine Freunde, nicht zuletztbeim Fußball. Das Unglück geschah auf dem Schulweg, als die Bombenfielen. Mit seiner Familie floh Mohammed später aus der HeimatstadtSarakib nach Idlib. Hier gilt derzeit eine Waffenruhe; und Mohammedblickt wieder in die Zukunft: "Ich will einmal so toll spielen wieChristiano Ronaldo", sagt er.Autor: Daniel Hechler/ARD Studio KairoVietnam - Malen gegen die Corona-AngstDrei Monate strikter Lockdown in Hanoi. Die kleine Chung Anh konntedas Haus kaum verlassen. Um ihre ständige Angst vor dem Virus zuverarbeiten und die Langeweile zu vertreiben, griff sie beherzt zuBuntstiften und begann zu malen. Seitdem hat sie etliche expressiveBilder geschaffen, mit ganz unterschiedlichen Motiven: der Tod desWhistleblower-Arztes aus Wuhan, das Kreuzfahrtschiff "DiamondPrincess", die schlimmen Zustände in den USA und Europa und vieleMotive mehr. Inzwischen darf die junge Künstlerin wieder zur Schulegehen - doch mit dem Malen will sie nicht aufhören.Autorin: Sandra Ratzow / ARD Studio SingapurFrankreich - Schluss mit dem Modezirkus?Verändert Corona auch die Modewelt? Die Forderungen für einenNeustart klingen radikal: Schluss mit unzähligen Kollektionen proJahr! Schluss damit, Menschen über den Globus zu karren, damit siefür 15 Minuten über den Laufsteg gehen! "Paris good fashion", einZusammenschluss mehrerer großer Modehäuser, will mit Unterstützungder Stadt Paris die Hauptstadt zum Zentrum auch für nachhaltige Modemachen. Modeschöpfer Lutz Huelle, der vor über 20 Jahren nach Pariskam, hat bereits neue Elemente in seine Prêt à Porter-Kollektioneingebaut. Aus Männersweatshirts wurden Frauentops - nur einBeispiel. Und in der kommenden Woche starten erstmals die FashionShows der großen Modehäuser im Internet.Autorin: Sabine Rau / ARD Studio ParisKenia - Rasanter Rollstuhl aus SchrottJeder Handgriff sitzt. Geübt schraubt Lincoln Wamae Teile zusammen,fast jedes stammt vom Schrottplatz. Kaum zu glauben, doch daraus wirdein Rollstuhl mit Motor werden. Anfangs reparierte Lincoln WamaeFahrräder, dann baute er Lastenräder, jetzt Rollstühle. Beigebrachthat er sich alles selbst. Die erklärenden Videos hat er im Netzgesucht und gefunden. Oft habe er beobachtet, wie in Nairobi Menschenmit Behinderungen um einen Platz in einem der Minibusse kämpfenmüssen. Ihnen wolle er helfen, unabhängig zu werden, sagt derSelfmademan.Autorin: Birgit Virnich / ARD Studio NairobiBrasilien - Ultras gegen BolsonaroSie wiegt gerade mal fünf Kilo - die Fahne der Ultras vom FußballclubCorinthians. Ihr politisches Gewicht ist für die Fans allerdingsungleich höher, denn, sagen die Ultras, ihre Fahne stehe für einenbesonderen Geist, dafür, dass Demokratie nicht verhandelbar sei. DerWiderstand gegen Präsident Bolsonaro wächst, vor allem auf derStraße. Speerspitze sind die Fußball-Hooligans des südamerikanischenTopclubs. Sie engagieren sich für Obdachlose in der Corona-Krise,verteilen Essenspakete und Decken. Sonntags demonstrieren sie auf derAvenida Paulista für Demokratie und gegen Bolsonaro.Autor: Matthias Ebert/ARD Studio Rio de JaneiroUnser Weltspiegel-Podcast:Syrien: 9 Jahre Krieghttp://www.daserste.de/weltspiegelRedaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth Pressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4641634