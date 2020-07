Anlagevolumen-Anstieg nachhaltiger Investmentfonds von 971 Prozent Anstieg von 5,9 auf 63,2 Milliarden Euro in den letzten 10 Jahren Aktien im Bereich grüner Energie und Fleischersatzprodukte seit Jahresbeginn mit Kursgewinnen von bis zu 92 Prozent DAX und Dow Jones im selben Zeitraum mit Rückgang von 7 bzw. 11 Prozent In den letzten 10 Jahren erhöhte sich das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds in Deutschland von 5,9 auf 63,2 Milliarden Euro. Der Anstieg schlägt mit 971 Prozent zu Buche. ...

