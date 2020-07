Niemand sieht gerne Verluste in seinen Investmentportfolios. Es ist der Traum, diese Verluste zu vermeiden, der so viele Investoren dazu bringt, zu versuchen, den Markt zu timen. Wie viele meiner Kollegen von The Motley Fool bin ich ein großer Befürworter langfristiger Investitionen. Zu Beginn meiner Investitionskarriere habe ich auf die harte Tour gelernt, dass der Versuch, den Markt zu timen, oft dazu führt, dass du dir Verluste einfängst und große Gewinne verpasst. Doch einige der Argumente, ...

