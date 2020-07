Eine überraschend starke Erholung am Arbeitsmarkt hat der Wall Street am Donnerstag zwischenzeitlich deutlichen Aufwind beschert und die Rekordrallye der Technologiewerte angeheizt. Die Aktie von Amazon markierte ein neues Rekordhoch. Amazon-Kunden müssen sich indes in Geduld üben - und bis zum Herbst auf den Prime Day warten.Amazon ist an der Börse nicht zu stoppen. Am Donnerstag kletterte die Aktie zwischenzeitlich auf 2.995 Dollar - und damit so hoch wie noch nie zuvor. Seit Jahresanfang hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...