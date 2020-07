PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt der französischen Mitte-Regierung will der Präsidentenpalast in den kommenden Stunden einen neuen Premierminister präsentieren. Élyséekreise bestätigten am Freitag entsprechende Berichte. Die Regierung unter Premierminister Édouard Philippe (49) hatte am Freitagmorgen ihren Rücktritt eingereicht - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm diesen an.



Der Schritt wurde erwartet, da Präsident Macron nach dem Debakel seines Lagers bei den Kommunalwahlen seine Politik neu ausrichten will. Dafür soll die Regierung umgestaltet werden. "Ökologischer Wiederaufbau" ist dabei eines der Schlagworte von Macron.



Unklar ist nun, wer eine neue Regierung unter Macron führen wird. Der Präsident könnte theoretisch auch wieder Philippe ernennen - es kursieren aber diverse Namen in Paris. Philippe führte die Mitte-Regierung seit Mai 2017. Der ursprünglich aus dem Lager der bürgerlichen Rechten stammende Politiker hatte Ende Juni die Kommunalwahl in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre für sich entschieden./nau/DP/nas

