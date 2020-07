LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im Juni kräftig vom Einbruch in der Corona-Krise erholt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft im Juni auf 48,5 Punkte, nach 31,9 Punkten im Mai. Im April war der Indexwert noch auf ein Rekordtief von 13,6 Punkten gefallen.



Das Forschungsunternehmen revidiert damit die erste Schätzung etwas nach oben. In einer ersten Erhebung war noch ein Indexwert von 47,5 Punkten ermittelt worden. Analysten hatten eine Bestätigung erwartet. Der Stimmungsindikator bleibt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Daten signalisieren also weiterhin ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.



Für den Bereich Dienstleistungen stieg der Indexwert im Juni laut der zweiten Schätzung auf 48,3 Punkte von zuvor 30,5 Zählern. Nach der ersten Schätzung waren nur 47,3 Punkte gemeldet worden./jkr/bgf//mis

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de