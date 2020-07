FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 18 (10) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 15 (1) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 345 (295) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 335 (385) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 630 (685) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2701 (2724) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 390 (440) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 35 (40) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 625 (715) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RELX PRICE TARGET TO 1850 (1925) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AB FOODS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2360 (2250) PENCE - GOLDMAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4050 (4080) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 4400 (5300) PENCE - GOLDMAN RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 320 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3940 (3760) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1055 (960) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4900 (4520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 285 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 880 (710) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 102 (96) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 650 (620) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 136 (124) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3730 (3500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 320 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 860 (1375) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 575 (915) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 1650 (1500) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1015 (1001) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1475 (1350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'BUY'



