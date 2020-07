In einem Jahr will Tesla in Grünheide nahe Berlin schon Elektroautos herstellen. Die Fabrik steht aber noch nicht. Nun werden weitere Details über den Zeitplan des Baus und die Mitarbeiterzahlen bekannt. Elektroautobauer Tesla plant für seine erste Fabrik in Europa mit Kosten von 1,065 Milliarden Euro für die Errichtung. Das geht aus einem aktualisierten Antrag für die umweltrechtliche Genehmigung hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Für den Rohbau wird demnach mit 654 Millionen Euro kalkuliert. Die Bauarbeiten sollen bis in den März 2021 hinein dauern. Tesla hat einen vorzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...