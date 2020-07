Der Silberpreis konnte in den vergangenen Handelstagen deutlich zulegen und dabei bis auf 18,45 US Dollar im Hoch klettern. Am heutigen Freitag notiert das Edelmetall aktuell bei 18,02 USD. Wir sichern jetzt aufgelaufene Gewinne ab indem wir den StopLoss von 16,72 USD auf 17,38 USD (Tief vom 24.06.20) hochziehen. Somit befindet sich unsere Position, welche wir nach Break der 200-Tage Linie (blau im Chart) eröffnet hatten, bereits schön im Plus. Wir bleiben hier für Sie weiter am Ball und halten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...