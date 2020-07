Köln (ots) - Der Energieanbieter Yello setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiter um und übernimmt voraussichtlich zum 31. Juli 2020 auf dem Wege der Rechtsnachfolge (Verschmelzung) sein Schwesterunternehmen, den Ökostromanbieter NaturEnergiePlus Deutschland GmbH. "Wir heißen die rund 50.000 Kunden der NaturEnergiePlus schon jetzt ganz herzlich bei Yello willkommen", sagt Yello Geschäftsführerin Aurélie Alemany.Kunden erwarten nachhaltige Produkte."Nachhaltigkeit ist über die Jahre bei Yello immer stärker in den Fokus gerückt und wir haben viel erreicht", erklärt Alemany. "Die Umstellung unserer Tarife auf klimafreundlichere Produkte ist ein Beispiel dafür. Unsere Stromtarife beinhalten heute 100 Prozent Ökostrom und leisten zusätzlich einen Klimaschutzbeitrag. Die Verschmelzung der NaturEnergiePlus mit Yello ist ein weiterer Schritt für uns hin zu mehr Nachhaltigkeit."Kunden erhalten heute bei Yello vergleichbare Produkte wie bei NaturEnergiePlus, die ein nachhaltigeres Leben einfach möglich machen. Aufgrund dessen hat der Mutterkonzern von NaturEnergiePlus und Yello, die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, entschieden, die Kräfte unter der Marke Yello zu bündeln. "Ein Großteil der Verbraucher erwartet heute von seinem Stromanbieter, dass dessen Energiemix möglichst aus regenerativen Erzeugungsarten besteht", sagt Alemany weiter.NaturEnergiePlus-Kunden behalten Verträge.Die Kunden der NaturEnergiePlus werden über die Verschmelzung der Unternehmen informiert. Für sie ändert sich durch die Zusammenführung lediglich der Vertragspartner - statt NaturEnergiePlus heißt dieser künftig Yello. Produktbestandteile von bestehenden Verträgen bleiben durch die Verschmelzung unberührt. Hat sich ein Kunde bei NaturEnergiePlus beispielsweise für Strom aus deutscher Wasserkraft entschieden, bezieht der Kunde diesen auch weiterhin bei Yello.Zusätzlich profitieren die NaturEnergiePlus-Kunden künftig von allen Services von Yello: Ihre Rechnungen können sie über das Kundenportal "Mein Yello" einsehen und den eigenen Energieverbrauch ganz einfach mit der kostenlosen Energie-Check-App kWhapp (https://www.yello.de/service/app-kwhapp/) im Blick behalten. Auch der Kundenservice ist in gewohnter Qualität weiterhin für die Kunden der NaturEnergiePlus erreichbar.Zudem bietet Yello noch weitere Produkte und Services zum Thema Nachhaltigkeit. Im Yello Magazin (https://www.yello.de/mehralsdudenkst/e-mobility/) erhalten Kunden beispielweise Informationen rund um das Thema E-Mobility und mit Yello Solar (https://www.yello.de/solar/), einem Produkt des Schwesterunternehmen Yello Solar GmbH, können Kunden ein Solar-Produkt pachten und so Sonnenstrom direkt selbst erzeugen.Mehr Informationen für Kunden zur Verschmelzung von NaturEnergiePlus auf Yello gibt es unter: https://www.yello.de/naturenergieplusÜber Yello.Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de (http://www.yello.de/) | yello.de/mehralsdudenkst (http://www.yello.de/mehralsdudenkst) | youtube.com/yellostrom (https://www.youtube.com/yellostrom) | facebook.com/yello.de (http://www.facebook.com/yello.de) | twitter.com/yello_de (https://twitter.com/yello_de)Pressekontakt:Yello Strom GmbHUnternehmenskommunikationpresse@yello.deOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14889/4641944