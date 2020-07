Je nach Sprache unterscheidet sich der Umfang der Wikipedia teils erheblich. Ein neues Wikimedia-Projekt könnte das zukünftig ändern. Wikipedia ist in mehr als 300 Sprachen verfügbar. Allerdings variiert der Umfang der freien Online-Enzyklopädie je nach Sprache stark. Und auch wenn ein Artikel in einer Sprache um eine neue Information erweitert wurde, kann es unter Umständen eine ganze Weile dauern, bis diese Änderungen auch in anderen Sprachen vorgenommen werden - wenn das überhaupt passiert. Genau dieses Problem will die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...