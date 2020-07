Mainz (ots) -Montag, 6. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenCorona-Update - Dr. Christoph Specht im GesprächFrozen Cocktails - Rezepte von Nic ShankerZucchini in Tempurateig - Kochen mit Armin RoßmeierHilfe bei Menstruationsbeschwerden - Elektrische Impulse gegenSchmerzenGast: Sebastian Krumbiegel, MusikerMontag, 6. Juli 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAb in den Urlaub - Großkontrolle auf der A1Expedition Deutschland: Berlin - Unterwegs in TempelhofLeckeres im Sommer - Annas-Erdbeer-Tiramisu-TorteMontag, 6. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteAchim Winter als Cowboy - Versucht sich im LassowerfenMontag, 6. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDie schönsten Liebesszenen - Internationaler Tag des KussesModetipps von Michael Michalsky - Die Trends für diesen SommerMontag, 6. Juli 2020, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Abfindungen - Das müssen Sie beachtenStellenabbau, Umstrukturierungen, Unzufriedenheit. Gründe, weshalbArbeitgeber einen Arbeitnehmer entlassen wollen, können vielfältigsein. Aber nur wenige Kündigungsgründe sind im deutschen Arbeitsrechtauch zulässig. Deshalb enden Arbeitsverhältnisse heutzutage nichtselten mit der Zahlung einer Abfindung.Dadurch wollen die Unternehmen vermeiden, dass gekündigteArbeitnehmer mit einer Kündigungsschutzklage vor Gericht ziehen. Alsowerden mitunter großzügige finanzielle Angebote gemacht - nichtselten verbunden mit der Verpflichtung zur Verschwiegenheit.Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung gibt es in Deutschlandnicht. Lediglich manche Tarifverträge oder Sozialpläne sehen eineAbfindungszahlung im Rahmen eines Aufhebungsvertrages vor. Auch dieHöhe einer Abfindung ist in der Regel nicht festgelegt. Meist richtetsie sich nach der Faustformel "ein halbes Brutto-Monatsgehalt fürjedes Jahr, das man im Unternehmen war".WISO gibt Tipps, wie Sie sich im Fall einer Kündigung verhaltensollten. Wann ist es sinnvoll, eine Abfindung einzufordern, und werkann Sie dabei beraten? Was ist ein Aufhebungsvertrag? WelcheAuswirkungen hat eine Abfindung auf das Arbeitslosengeld? Und wiemüssen Sie die Abfindung versteuern?Teuer oder billig: Filterkaffee - Geschmack und SchadstoffeSenkung der Mehrwertsteuer - Was haben die Kunden davon? Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4642198