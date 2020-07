Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Dienstleister setzen Erholung im Juni fort

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Juni ihre Erholung fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg in den zweiten Monat in Folge sprunghaft auf 47,3 Punkte von 32,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 45,8 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

VDMA: Bestellungen bleiben im Mai auf Talfahrt

Der kräftige Rückgang der Auftragseingänge im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat sich im Mai fortgesetzt. Die Orders sanken im Vergleich zum Vorjahr um real 28 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtete. Bereits im April war der Auftragseingang um 31 Prozent zum Vorjahr geschrumpft.

Wirtschaft der Eurozone im Juni kräftig erholt

Die Wirtschaft der Eurozone hat sich im Juni den zweiten Monat in Folge kräftig erholt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 48,5 Zähler von 31,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Die erste Meldung wurde damit um 1,0 Punkte übertroffen; beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 47,5 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Ifo und Kof: Nach Absturz der Euro-Wirtschaft langsame Erholung

Die Wirtschaftsleistung im Euroraum hat im zweiten Quartal einen scharfen Absturz erlebt, dem ein langsamerer Wiederaufstieg folgt. Das erwarten das Ifo Institut aus München und das KOF aus Zürich in ihrem neuen Eurozone Economic Outlook. Die beiden Institute veranschlagen für das zweite Vierteljahr einen Absturz um 12,3 Prozent gegen das bereits um 3,6 Prozent gesunkene erste Vierteljahr. Im dritten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung um 8,3 Prozent wachsen, im vierten um 2,8 Prozent. Das ergibt aber für das Gesamtjahr ein Schrumpfen um 8,1 Prozent.

Merkel: Vielleicht noch vor Sommerpause Einigung auf EU-Aufbaufonds

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Einigung auf den EU-Wiederaufbaufonds noch vor der Sommerpause für möglich, auch wenn dazu noch schwierige Verhandlungen zwischen den Staaten der Europäischen Union (EU) anstehen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst bald eine Einigung zu erzielen - vielleicht noch vor der Sommerpause", sagte Merkel in einer Erklärung zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Bundesrat. "Ich sage aber auch: Der Weg ist steinig, es werden viel guter Wille und Kompromissbereitschaft nötig sein."

Bundestag stimmt Ausstieg aus Kohleverstromung zu

Der Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 ist vom Bundestag besiegelt. Das Parlament stimmte dem Kohleausstiegsgesetz und den rund 40 Milliarden Euro an Hilfen zu, die die betroffenen Regionen für den Strukturwandel erhalten sollen.

Bundesrat stimmt Grundrente zu

Der Bundesrat hat der am Vortag vom Bundestag beschlossenen Grundrente zugestimmt. Damit erhalten rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten ab 2021 einen Zuschlag zu ihrer Altersversorgung, erklärte die Länderkammer.

Französische Regierung unter Premier Philippe zurückgetreten

Die französische Regierung unter Premierminister Edouard Philippe ist zurückgetreten. Philippe habe am Freitag den Rücktritt seines Kabinetts bei Präsident Emmanuel Macron eingereicht, teilte der Elysée-Palast in Paris mit. Der neue Premierminister werde "in den kommenden Stunden" bekannt gegeben. Macron hatte vor dem Hintergrund des Triumphs der Grünen bei den französischen Kommunalwahlen bereits eine Kabinettsumbildung angedeutet.

Macron ernennt Jean Castex zum neuen Regierungschef Frankreichs

Nach dem Rücktritt der französischen Regierung hat Präsident Emmanuel Macron Jean Castex zum neuen Regierungschef ernannt. Dies teilte der Elysée-Palast am Freitag in Paris mit. Zuvor hatte die bisherige Regierung unter Premierminister Edouard Philippe ihren Rücktritt eingereicht. Nun werde der 55-jährige Castex, der bislang für die Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen verantwortlich war, eine neue Regierung bilden, teilte der Elysée-Palast weiter mit.

Peking ernennt Hardliner zum Chef der "nationalen Sicherheitsbehörde" in Hongkong

Peking hat einen bekannten Hardliner zum Chef der neuen "nationalen Sicherheitsbehörde" in Hongkong ernannt. Zheng Yanxiong wird künftig an der Spitze der Behörde stehen, die im Zuge des umstrittenen neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong eingerichtet wird, wie staatliche Medien berichteten. Zheng ist für sein hartes Vorgehen gegen Proteste auf dem Festland bekannt.

Frankeich/Einkaufsmanagerindex Service Juni 50,7 (2. Veröff.)

Frankeich/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 50,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 31,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni 46,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 46,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai bei 28,9

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni 47,1

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROG: 47,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 29,0

