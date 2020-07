Bei einem Minus von 0,2% und einem Stand von 12.580 Punkten lässt der DAX die Woche am Freitag bisher ruhig ausklingen. Nach den Kursgewinnen der letzten Tage aber auch eine verdiente Pause, hat der DAX auf Wochensicht doch über 4% zugelegt. Auch am Nachmittag dürfte es heute kaum neue Impulse geben, da die US-Börsen aufgrund des morgigen Unabhängigkeitstags geschlossen bleiben. Softbank kündigt Wirecard Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart heute mit einem Volumen von 2,6 Millionen Euro die Bayer-Aktie, ...

