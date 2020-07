Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Folgen der Corona-Pandemie lasten schwer auf der Weltwirtschaft. Allein in Deutschland erwarteten Experten in diesem Jahr mehr als drei Millionen Arbeitslose und zehn Millionen Kurzarbeiter - eine in Deutschland noch nie dagewesene Anzahl. Natürlich wird sich die Konjunktur wieder erholen. Nur wann der erhoffte Aufschwung eintritt...

Den vollständigen Artikel lesen ...