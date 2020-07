Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 12. Juli 2020, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstAus der Kapelle des St. Katharinen-Krankenhauses in FfmIn die anstrengende Zeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie hineineröffnet die Bibel eine Perspektive, die Kraft fürs Durchhalten gibt,sagt Kapuzinerpater Sabumon Puraydiathil.Im Evangelium erzählt Jesus von einem Mann, der die Saat ausbringt.Doch ein Teil der Körner fällt auf felsigen Boden oder in die Dornenund verdorrt. Nur ein kleiner Teil fällt auf fruchtbaren Boden undwächst heran. Was bedeutet das in der aktuellen Situation?Bruder Sabu betrachtet die liturgischen Texte vor dem Hintergrund deraktuellen Lage. Gott selbst sei es, der auch in dieser Zeit Kraft indas Leben jedes Einzelnen säen will, so der Kapuziner. Als Seelsorgerversteht er sich selbst als Sämann des Wortes Gottes, der Menschendabei begleitet, dass die Kraft Gottes in ihrem Leben auf fruchtbarenBoden fallen kann und aufgeht.Musikalisch wird der Gottesdienst von einem kleinen Vokalensemblegestaltet, unterstützt von Oboe und Orgel. Die Leitung hat AndreasWalke inne. Er ist Klosterorganist am Kapuzinerkloster Liebfrauen inFrankfurt am Main.Ursprünglich sollte der Gottesdienst aus der Pfarrei HeiligsteDreifaltigkeit Marktgraitz aus dem Erzbistum Bamberg übertragenwerden, doch auch dieser Gottesdienst musste Corona-bedingt verlegtwerden. Stattdessen findet der ZDF-Gottesdienst ein weiteres Mal inder Kapelle des Sankt Katharinen-Krankenhauses in Frankfurt statt.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer undMitfeiernden bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700-14141010 (6Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif)einen eingerichteten Telefondienst erreichen.Weitere Informationen sind aktuell im Internet unterwww.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4642412