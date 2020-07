Hamburg (ots) - Auf der neuen Online-Plattform www.hinterland.camp (http://www.hinterland.camp) finden Kurzentschlossene jetzt noch freie Plätze zum draußen übernachten im Zelt, Wohnmobil oder Baumhaus: fernab der Massen, mitten in der Natur. Die Plätze liegen auf Wiesen- oder Waldgrundstücken und können für ein Nachtlager, ein spontanes Wochenende oder den Sommerurlaub gebucht werden. Warum in die Ferne reisen, wenn Abenteuer und Erholung so nah sind?Wildcampen gezähmtAuch wenn es sich fast anfühlt wie wildcampen: Mit hinterland.camp ist das Übernachten in der Natur ganz legal, denn man bucht den Platz direkt beim jeweiligen Eigentümer. Das deutschlandweite Angebot ist sehr vielfältig und reicht von einsamen Plätzen am See bis zu verwilderten Gärten. Manche Plätze sind etwas für Natur-Puristen und echte Abenteurer ganz ohne Komfort, manche bieten Bad und Brötchenservice.Es ist Zeit für eine neue Art des Reisens"Unser Ziel ist es, den Sommerurlaub zu retten und gleichzeitig eine neue Form des Reisens voranzutreiben", sagt der hinterland.camp Gründer Marcus Oltmanns. "Kein Mensch braucht mehr Angeberziele und Kreuzfahrtschiffe sowieso nicht."Immer mehr Menschen überdenken ihr Reiseverhalten. Laut einer repräsentativen Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen wünschen sich 57% der Menschen in Deutschland, dass ihr Urlaub möglichst sozialverträglich, ressourcenschonend und umweltfreundlich ist (RA 2019, n=12.000). "Vor allem junge Menschen prägen eine neue Ära des Campingurlaubs, ganz ohne Jägerzaun und Gartenzwerge. Covid-19 wirkt als Beschleuniger, der das Reiseverhalten nachhaltig verändert."Kein Startup im eigentlichen SinneIn nur sechs Wochen hat Marcus Oltmanns gemeinsam mit Freunden und Kollegen hinterland.camp an den Start gebracht. "Die meisten von uns sind selbst Abenteurer und viel draußen unterwegs", sagt Chris Neubert, der für die technische Entwicklung verantwortlich ist. Chris ist promovierter Informatiker und passionierter Longtrail-Hiker. "Mit hinterland.camp haben wir eine Plattform geschaffen, die wir selbst seit Jahren auf unseren Touren vermisst haben."hinterland.camp ist kein Startup im eigentlichen Sinne. "Die Plattform haben wir komplett mit eigenen Mitteln und vor allem mit eigener Zeit und viel Herzblut aufgebaut. Hilfreich war natürlich, dass wir eine eigene Kreativ-Agentur haben und über ein exzellentes Netzwerk verfügen", sagt Marcus Oltmanns, der zugleich Geschäftsführer der OAKS GmbH ist und gerne mit dem Fahrrad und Hängematte im Hinterland unterwegs ist.Mission: Sommer 2020 rettenDie Resonanz ist überwältigend. "Am 10. Juni sind wir mit neun Inseraten an den Start gegangen. Nach vier Tagen hatten wir bereits die ersten Buchungen. Die Zahl der Anmeldungen und Anfragen überwältigen uns geradezu. Mit jeder einzelnen Buchung kommen wir unserem Ziel, den Sommer 2020 zu retten, einen Schritt näher", erklärt Oltmanns die Mission von hinterland.camp."Das Hinterland wächst! Täglich kommen neue Orte hinzu. Und schon bald werden unsere Gäste auch direkt online buchen und bezahlen können", sagt Chris Neubert. "Die Technik wird mitwachsen, aber der persönliche Kontakt wird für uns immer eine Schlüsselrolle spielen. Denn das Hinterland verbindet."Deutschland neu entdecken"Viele Menschen, die in diesem Sommer Urlaub in Deutschland machen, hätten ohne Covid-19 wahrscheinlich eine Flugreise ins Ausland angetreten", sagt Oltmanns. "Man kann es ja eigentlich kaum noch hören, aber natürlich steckt auch in dieser Krise eine Chance: Viele Menschen werden das eigene Land in diesem Sommer neu entdecken. Der Beginn einer neuen Ära des Reisens? Hoffentlich!"Pressekontakt:Beatrice Oltmanns, Brand & Public Relationsbeatrice@hinterland.camp0179-5021776Original-Content von: hinterland camp GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146001/4642431