Die Imaweb/IDF Group ("The Group"), einer der größten Entwickler von Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, "CRM") sowie von Händlerverwaltungssystemen (Dealership Management Systems, "DMS") für die Automobilindustrie in Europa, meldete heute den Abschluss der Übernahme von Serinfer Servicios Informáticos S.L. ("Serinfer"), der Computersoftware-Sparte der Alvariño-Gruppe, einem spanischen Entwickler, Distributor und Verkäufer von DMS-Lösungen für Automobilhändler. Unterstützt wird die Gruppe von Providence Strategic Growth ("PSG"), der auf Wachstumskapital spezialisierten Tochtergesellschaft des führenden Vermögensverwaltungsunternehmens Providence Equity Partners ("Providence").

Serinfer entwickelt eine Reihe von technisch ausgefeilten Produkten, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Automobilhändler gerecht zu werden. Das Flaggschiff-Angebot des Unternehmens ist SERAUTO, eine modular aufgebaute DMS-Komplettlösung, die sich auch in die bestehende Technologie eines jeden Autohauses oder Werkstattbetriebs integrieren lässt. SERAUTO enthält Funktionen, die auf Bestandsmanagement, verbesserte Kundenbindung und Servicequalität sowie Cloud Computing ausgerichtet sind. SERAUTO ist als etabliertes Markenprodukt bei mehr als 600 Kunden auf der gesamten iberischen Halbinsel im Einsatz und der exklusive DMS-Service für Porsche-Händler in Spanien und Portugal.

Neben SERAUTO entwickelt Serinfer auch ergänzende kommerzielle Anwendungen, darunter Active Reception und GTW3. Active Reception ist eine marktführende Technologie zur Digitalisierung der Terminbuchung, des Kundendienstes sowie der Annahme und Auslieferung von Fahrzeugen. GTW3 ist der cloudbasierte Service von Serinfer zur Verbesserung des Werkstattmanagements durch Bereitstellung detaillierter Analysen von Zeitplänen, Budgets, Lagerbeständen und Rechnungen neben anderen Faktoren mit einem einfachen Zugriff, der von jedem angeschlossenen Gerät aus möglich ist.

Pedro Almeida, Imaweb Country Manager von Iberia, sagte: "Dies ist für Imaweb eine bedeutende Transaktion, die den Ausbau unserer Präsenz in der Region beschleunigen wird. Serinfer ist ein hervorragendes Unternehmen, dessen Produkte unsere DMS-Lösungen von Weltklasse ergänzen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam unsere Autohändler und Werkstätten in Spanien und darüber hinaus zu betreuen."

Zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde nichts mitgeteilt.

Über die Imaweb/IDF Group

Die Firmengruppe Imaweb/Datafirst-I'Car Systems ist ein führender Entwickler von CRM- und DMS-Lösungen für den Automobilsektor in Europa. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss von Imaweb, einem spanischen Unternehmen, das sich der Entwicklung globaler Kundenmanagementlösungen für Vertrieb, Marketing und Kundendienst widmet, und DATAFIRST-I'Car Systems hervorgegangen, einem französischen Unternehmen für die Entwicklung von Software für Automobilhersteller, Vertriebsgruppen und Händler.

Über die Alvariño Group

Seit ihren ersten Aktivitäten im Automobilsektor vor 75 Jahren verfolgt die Alvariño Group eine Geschäftsstrategie, die durch die Diversifizierung ihrer Präsenz in verschiedenen Industrie- und Dienstleistungsbereichen geprägt ist. Zu dem nun schon in der dritten Generation geführten Familienkonzern gehören Unternehmen, die in so unterschiedlichen Bereichen tätig sind wie der Energieeffizienz (Voltfer), der Informations- und Kommunikationstechnik (Serinfer, Demesix und Galvintec), dem Versicherungswesen (Riescontrol), dem Vertrieb (GlobalFer) oder dem Immobiliensektor (Eurocasa), die zu ihrem ursprünglichen Tätigkeitsbereich, dem Automobilsektor (Carfer), hinzugekommen sind.

Über Providence Strategic Growth

Providence Strategic Growth ("PSG") ist eine Tochtergesellschaft von Providence Equity Partners ("Providence"). PSG wurde 2014 gegründet und konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im unteren und mittleren Marktsegment. Providence ist eine weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die den Weg für branchenorientierte private Eigenkapitalbeteiligungen bereitet hat und die Vision verfolgt, dass ein engagiertes Team von Experten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufbauen kann. Seit der Gründung der Firma im Jahr 1989 hat Providence in mehr als 200 Unternehmen investiert und ist heute eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationsbranchen konzentriert. PSG hat seinen Hauptsitz in Boston (Massachusetts) und unterhält Niederlassungen in London und Kansas City. Weitere Informationen über PSG finden Sie unter https://www.provequity.com/private-equity/psg, und weitere Informationen über Providence finden Sie unter https://www.provequity.com.

