Tagesgewinner war am Freitag Semperit mit 21,75% auf 12,54 (1486% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,21%) vor Palfinger mit 5,18% auf 20,30 (41% Vol.; 1W 2,94%) und EVN mit 1,78% auf 14,88 (63% Vol.; 1W 4,64%). Die Tagesverlierer: Rosenbauer mit -5,59% auf 32,10 (46% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,83%), FACC mit -3,02% auf 6,10 (42% Vol.; 1W -3,17%), UBM mit -2,91% auf 30,00 (88% Vol.; 1W -4,76%) Die aktuell längste Serie: Valneva mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.86%) - die längste Serie dieses Jahr: Petro Welt Technologies 8 Tage (Performance: 26.05%). Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die ...

