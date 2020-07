ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zwei Tagen mit Kursaufschlägen haben die Anleger an der Schweizer Börse am Freitag Gewinne mitgenommen. Bereits an der Wall Street waren am Vorabend im späten Geschäft die Gewinne abgeschmolzen. Am Freitag blieben die US-Börsen wegen des morgigen Unabhängigkeitstags geschlossen, so dass von dort keine frischen Vorgaben kamen. Die Anleger befanden sich erneut in einem Dilemma. Konjunkturdaten, diesmal aus China, fielen einmal mehr gut aus, wogegen die steigende Zahl der Corona-Neuinfizierten in den USA Sorgen bereitet. Dort reagierten einige Bundesstaaten mit erneuten Schließungen. Aber auch in der Schweiz und etlichen anderen Ländern steigt die Zahl der Neuinfizierten wieder an.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 10.126 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 27,15 (zuvor: 52,3) Millionen Aktien.

Angesichts eines impulsarmen Handels blieben die Kursbewegungen der Einzelwerte begrenzt. Stärkster Verlierer im SMI waren Roche mit einem Minus von 1,2 Prozent, angeführt wurde der Index von Lonza mit plus 1,1 Prozent.

Geberit gaben 1 Prozent nach. Der Sanitärprodukte-Hersteller wird am Montag Zahlen zum ersten Halbjahr ausweisen. Experten befürchten, dass sich die Corona-Krise massiv in den Umsatzzahlen vor allem im zweiten Quartal niedergeschlagen hat.

Alcon legten den dritten Tag in Folge zu und gewannen weitere 0,1 Prozent. Am Vortag hatten die Experten von Berenberg ihr Kaufvotum bestätigt und das Kursziel angehoben. Berenberg bescheinigt Alcon eine sehr gute Ausgangsposition für künftiges Wachstum. Für das Genfer Unternehmen sprächen unter anderem der demographische Trend, das Innovationspotenzial und die bereits erreichten Marktanteile.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2020 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.