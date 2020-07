Steigende Aktienmärkte hängen meistens vor allem von ein paar wenigen Unternehmen ab, die eine riesige Wertentwicklung leisten. Und diese Unternehmen verteilen sich auch eher nicht auf alle Teile eines Landes, sondern sammeln sich an ein paar wenigen Orten. So war es in den letzten zwei Jahrzehnten auch in den USA, deren Aktienmarkt immer neue Höchststände erreicht hat. Hätte sich aber Anfang des Jahrtausends Kalifornien selbstständig gemacht, dann wäre es womöglich knapp geworden für gute Renditen. ...

