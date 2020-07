Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Alten- und Pflegeheime in der Coronakrise gelobt. "Viele Alten- und Pflegeheime gehen vorbildlich und einfühlsam mit den Bedürfnissen ihrer Bewohner um und suchen nach guten und kreativen Lösungen", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.



Verstärkte Corona-Tests - zum Beispiel auch bei asymptomatischen Personen in Pflegeeinrichtungen - würden künftig dabei helfen, noch mehr für die alten Menschen zu tun. Auch in Zeiten, in denen das Virus gerade für ältere Menschen eine reale Gefahr darstelle, dürfe es keine völlige Vereinsamung geben. "Menschen brauchen Menschen", so Merkel. Sie forderte in diesem Zusammenhang erneut dazu auf, die grundlegenden Hygiene- und Abstandsregeln zu befolgen.



Jeder könne so etwas Einfaches tun, um den älteren Menschen seinen Dank auszudrücken.

