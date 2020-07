FRANKFURT (Dow Jones)--Behinderte Menschen in Deutschland bekommen eine milliardenschwere Steuererleichterung. "Die Bundesregierung wird den steuerlichen Pauschbetrag für Behinderte verdoppeln", kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Bild am Sonntag an. Der Betrag, der jährlich ohne Einzelnachweise bei der Steuer angerechnet wird, steigt von 3.700 auf 7.400 Euro. Kosten für den Staatshaushalt: knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr.

Im Sommer soll das neue Steuergesetz ins Kabinett und noch in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Für den Finanzminister ist die neue Regelung "ein Signal des Respekts". Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, betonte, dass der Pauschbetrag "seit über 40 Jahren nicht mehr erhöht worden" sei. Behinderte seien "steuerlich noch im Nachteil".

July 05, 2020 00:35 ET (04:35 GMT)

