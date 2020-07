Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. In der aktuellen Folge ist eine alte Bekannte zu Gast: unsere Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. Einerseits deckte die Coronakrise digitale Versäumnisse schonungslos auf. Vor allem die Startschwierigkeiten bei Themen wie Homeschooling, Homeoffice oder Online-Verwaltungsdienstleistungen machen sichtbar, wie weit Deutschland doch noch zurückliegt. Auf der anderen Seite haben viele deutsche Unternehmen reagiert und in den Wochen und Monaten seit Ausbruch der Krise digitalisiert, was sie in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...