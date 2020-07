Der deutsche Aktienmarkt hat nach seiner Vortagesrally am vergangenen Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. In das Wochenende verabschiedete sich der deutsche Leitindex sich mit leichten Verlusten. Zum Handelsschluss notierte der DAX mit Zurückhaltung 0,64 Prozent tiefer bei einem Stand von 12.528,18 Punkten. DAX mit Zurückhaltung am vergangenen Freitag Nachdem am Donnerstag der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt hatte, sorgten Gewinnmitnahmen ...

