BERLIN (dpa-AFX) - Das im Corona-Jahr um sechs Wochen verlegte DFB-Pokalfinale hat am Samstagabend die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt - im Vergleich zu früheren Jahren aber viel weniger. Im Schnitt 7,01 Millionen Zuschauer sahen im Ersten ab 20 Uhr, wie sich der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen (4:2) den nächsten Titel schnappte und zum 20. Mal DFB-Pokalsieger wurde. Das entsprach einem Marktanteil von 26,6 Prozent zur besten Sendezeit. Dazu kamen weitere 440 000 Zuschauer, die das Pokal-Finale bei Sky verfolgten, wie der Branchendienst "DWDL" am Sonntag berichtete.



Wegen der Corona-Krise wurde das Cup-Finale wie auch zuletzt die Spiele der Bundesliga ohne Zuschauer gespielt. In den vergangenen Jahren schalteten jeweils rund zehn Millionen ein, um das Finale des DFB-Pokals Ende Mai zu sehen. Vor vier Jahren beim FC Bayern gegen Borussia Dortmund waren es sogar fast 14 Millionen./gth/DP/men

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de