In der Nacht sackte der DAX dann wieder etwas auf 12.580 Punkte ab und notiert kurz nach Handelseröffnung im Bereich von 12.620 Punkten.

Gelingt dem Index der nachhaltige Ausbruch nach oben aus der langen Seitwärtsphase? Am heutigen Freitag könnten dazu die Impulse aus den USA fehlen. Denn am morgigen Samstag ist der "Independence Day" in den USA, der Feiertag ist aber bereits heute. Daher bleiben die US-Börsen heute geschlossen, was zu einem ruhigeren Handel im DAX führen könnte.

In der Regel gelingt es dem DAX nicht ohne US-Impulse eigene Akzente zu setzen. Vielleicht kommt es heute zu einer Abweichung von dieser Regel.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.620 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.600, 12.550, 12.500 Punkte. Nach oben bei 12.660, 12.700 und 12.850 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. (Schneller Trendwechsel in Seitwärtsphasen)

Historische Saisonalität

