SHOP APOTHEKE EUROPE: STARKES WACHSTUM ERNEUT BESCHLEUNIGT AUF 42% IM ZWEITEN QUARTAL, 37% UMSATZZUWACHS IM ERSTEN HALBJAHR.DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung SHOP APOTHEKE EUROPE: STARKES WACHSTUM ERNEUT BESCHLEUNIGT AUF 42% IM ZWEITEN QUARTAL, 37% UMSATZZUWACHS IM ERSTEN HALBJAHR.06.07.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SHOP APOTHEKE EUROPE: STARKES WACHSTUM ERNEUT BESCHLEUNIGT AUF 42% IM ZWEITEN QUARTAL, 37% UMSATZZUWACHS IM ERSTEN HALBJAHR.* Überdurchschnittliches und rein organisches Quartalswachstum von 42%.* Umsatz steigt im zweiten Quartal nach vorläufigen Berechnungen um 33% im DACH- Segment und um 105% im Segment International.* Rekord bei Neukundengewinnung: Anzahl aktiver Kunden Q2 plus 0,5 Mio. auf 5,5 Mio.* Fertigstellung des neuen Logistikzentrums schreitet zügig voran.Venlo, 6. Juli 2020. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat im zweiten Quartal 2020 nach vorläufigen Berechnungen erneut ein kräftiges Wachstum erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 42% auf EUR 233 Mio. nach EUR 164 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn wuchs der Umsatz auf Konzernebene um 37% auf EUR 465 Mio. nach EUR 338 Mio. im ersten Halbjahr 2019. Die Anzahl aktiver Kunden hat sich zum 30. Juni 2020 auf 5,5 Mio. erhöht, ein Zuwachs um eine halbe Million im Vergleich zum Ende des ersten Quartals 2020 und um 800.000 im bisherigen Jahresverlauf.Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: " Wir sind wirklich sehr stolz auf unseren Erfolg in diesem Quartal. In einem sehr herausfordernden Umfeld, das von den gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt ist, haben wir in allen sieben Ländern, in denen wir aktiv sind, mehr Kunden als je zuvor bedient. Die erneut hohe Kundenzufriedenheit reflektiert unser Bestreben, den bestmöglichen pharmazeutischen Service zu bieten. Online-Apotheken konnten ihre Rolle als wichtiger und ergänzender Teil des Gesundheitssystems weiterhin stärken, weil sie die Versorgung der Patienten mit Medikamenten unterstützen und sicherstellen. Mit Blick auf die Zukunft bin ich erfreut, nochmals bestätigen zu können, dass wir mit unserem neuen Distributionszentrum, das unsere Kapazität mehr als verdoppeln wird, voll auf Zielkurs sind."Der Umsatz im DACH-Segment (Deutschland, Österreich und die Schweiz) ist gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum im zweiten Quartal um 33% gestiegen. Der Umsatz betrug EUR 190 Mio. nach EUR 143 Mio. im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2020 wuchs der DACH-Umsatz um 31% auf EUR 391 Mio. (2019: EUR 298 Mio.).Das Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) verzeichnete im Quartalsvergleich einen mehr als verdoppelten Umsatz. Er stieg um 105% auf EUR 42 Mio. nach EUR 21 Mio. Für das erste Halbjahr 2020 ergibt sich somit ein Umsatzzuwachs von 83% auf EUR 74 Mio. (2019: EUR 40 Mio.).Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 um 13% und im ersten Halbjahr um 18%. Verglichen mit dem ersten Quartal (+23%) war das Wachstum im zweiten Quartal etwas geringer, da viele Kunden sich im ersten Quartal aufgrund der Corona-Pandemie mit Medikamenten bevorratet hatten. Darüber hinaus waren andere bekannte Infektionskrankheiten dank der gelebten Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen in der Bevölkerung insgesamt rückläufig. Dies führte zu einer geringeren Nachfrage an verschreibungs-pflichtigen Medikamenten.Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Nach einem bereits starken Jahresauftakt haben wir unser Wachstum im zweiten Quartal nochmals beschleunigen können. Während die positive Entwicklung im März vorrangig auf Bestellungen von Bestandskunden basierte, haben wir durch gezielte Maßnahmen im zweiten Quartal eine Rekordzahl neuer Kunden dazugewonnen. Unterm Strich liegen wir damit über unseren ursprünglichen Erwartungen. Auf Basis unserer aktuellen Einschätzung gehen wir schon im ersten Quartal davon aus, dass sich der hohe Umsatz und unsere konsequente Ausrichtung auf Effizienzsteigerungen sowie Skaleneffekte positiv auf unser EBITDA im zweiten Quartal auswirken werden. Angesichts der Kapazitätsgrenzen an unserem derzeitigen Standort in Venlo könnte sich das Wachstum in den kommenden zwei Quartalen jedoch möglicherweise temporär leicht abschwächen."Die Fertigstellung des neuen Distributionszentrums in Sevenum bei Venlo schreitet weiter planmäßig voran. Bereits bis Ende Juli wird der Großteil der Office-Teams in das neue Gebäude einziehen. Voraussichtlich noch vor Ende 2020 werden die ersten Aufträge vom neuen Standort ausgeführt. Der vollständige Umzug der Logistik ist im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2021 geplant. Nach Beendigung des Umzugs wird SHOP APOTHEKE EUROPE über eine mehr als verdoppelte Kapazität verfügen und ist somit bestens vorbereitet, um die steigende Nachfrage in den kommenden Jahren zu bedienen.Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. SHOP APOTHEKE EUROPE wird den vollständigen Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2020 am 6. August 2020 veröffentlichen.ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 5,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet.Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar.PRESSEKONTAKTE.Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Tel: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.comFinanz- und Wirtschaftsmedien: Bettina Fries Tel: +49 211 75 80 779 E-Mail: presse@shop-apotheke.comInvestor Relations: Carmen Herkenrath Tel: +31 77 850 6109 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.comThomas Schnorrenberg Tel: +49 151 46531317 E-Mail: presse@shop-apotheke.comHAFTUNGSAUSSCHLUSS.Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar. Diese Mitteilung stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Shop Apotheke Europe N.V. dar. Sie stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Shop Apotheke Europe N. V. erfolgt nicht.Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.06.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1086533Ende der Mitteilung DGAP News-Service1086533 06.07.2020