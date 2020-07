The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0ERY8 DEKA MTN SERIE 7448 BD00 BON EUR N

CA N8EC XFRA XS0951381523 NED.WATERSCH. 13/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB0DE7 DEKABANK DGZ IHS.874 STZ BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0951395317 TOTAL CAP.CA. 13/20 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0524610812 VEB FINANCE 10/20MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1086785182 OTE PLC 14/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1492822033 IQVIA 16/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA IT0004940679 CRED.EMILIANO 13/20 MTN BD03 BON EUR N

