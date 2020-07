Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Idorsia hat zu seiner ersten Phase-III-Studie positive Ergebnisse vorgelegt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurden mit dem Kandidaten Daridorexant die gesteckten Ziele erreicht. Insgesamt 924 erwachsene und ältere Patienten, die an Schlaflosigkeit leiden, wurden in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...