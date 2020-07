Eine starke Kursrally an den asiatischen Aktienmärkten hat dem Goldpreis einen negativen Start in die neue Handelswoche beschert.In China beliefen sich die Tagesgewinne wichtiger Aktienindizes mitunter auf über vier Prozent. Komplett ausgeblendet wird derzeit die wenig ermutigende Entwicklung an der "Corona-Front". So meldete zum Beispiel die Gesundheitsbehörde WHO am Samstag einen Rekordwert von 200.000 Neuinfektionen weltweit. Im Tagesverlauf stehen diesseits des Atlantiks mit den Einzelhandelsumsätzen ...

