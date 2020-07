Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Frankreich will den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht grundsätzlich vom Aufbau seines 5G-Mobilfunknetzes ausschließen. Es werde keinen "vollständigen Bann" geben, sagte der Leiter der Behörde für IT-Sicherheit (Anssi), Guillaume Poupard. Netzbetreiber, die auf Huawei-Technik zurückgreifen, sollen aber nach seinen Angaben nur zeitlich befristete Lizenzen erhalten. Poupard rief Unternehmen, die bislang nicht mit dem chinesischen Konzern zusammenarbeiten, dazu auf, auch künftig darauf zu verzichten. Firmen, die bereits auf Huawei-Technik setzen, müssen nach Aussagen des Ansii-Chefs mit Nachteilen rechnen. Ihre Lizenzen sollen auf drei bis acht Jahre begrenzt werden. Die Entscheidungsprozesse in den EU-Staaten über die Vergabe der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G laufen vor dem Hintergrund starker diplomatischer Spannungen ab. Huawei ist einer der weltweit größten Telekommunikationsausrüster und führend etwa bei der 5G-Technologie. In zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, gibt es aber Sorgen, dass Huawei-Technik ein Einfallstor für chinesische Spionage oder Sabotage sein könnte. Huawei weist die Vorwürfe zurück und betont, kein staatliches Unternehmen, sondern ein rein privates zu sein.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.174,50 +1,56% Nasdaq-100-Indikation 10.493,50 +1,44% Nikkei-225 22.719,64 +1,85% Hang-Seng-Index 26.166,28 +3,13% Kospi 2.185,31 +1,53% Shanghai-Composite 3.302,12 +4,74% S&P/ASX 200 6.034,30 -0,39%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - Kräftige Gewinne auf breiter Front prägen am Montag das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. Angeführt werden sie von Schanghai und Hongkong, wo es zu einem regelrechten Kursfeuerwerk kommt. Allen Plätzen ist gemein, dass sie im Handelsverlauf deutlich zulegen können. Marktteilnehmer tun sich mit Erklärungen für die kräftigen Zuwächse schwer, zumal mit Blick auf die Corona-Pandemie insbesondere aus den USA eher negative Nachrichten in Gestalt rekordhoher Neuinfektionszahlen kommen. Etwas Rückenwind für den koreanischen Aktienmarkt kommt von politischer Seite, nachdem am Freitag das Parlament den dritten Nachtragshaushalt genehmigt hat, der die Konjunktur in Zeiten der Corona-Pandemie ankurbeln soll. Favoriten an den chinesischen Börsen sind Aktien aus dem Versicherungssektor. Analysten sprechen von relativ günstigen Bewertungen der betreffenden Titel im Vergleich mit Aktien der Banken und Broker, die zuletzt bereits stark gestiegen seien. China Life Insurance liegen 10,4 Prozent höher, Ping An Insurance machen 5,7 Prozent gut und AIA Group 2,7 Prozent. In Schanghai steigen People's Insurance of China um 7,4 Prozent. SAIC Motor ziehen in Schanghai um 4,7 Prozent an, gestützt von einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3,03 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 430 Millionen Dollar.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 3. Juli)

Nach einem 8-prozentigen Aufschlag im regulären Geschäft ging es nach der Schlussglocke am Donnerstag für Tesla um weitere 0,4 Prozent nach oben. Auslöser für die Aufschläge waren besser als erwartet ausgefallene Zweitquartalsumsätze. Regeneron Pharmaceuticals büßten dagegen 2 Prozent ein. Die Gesellschaft hatte nach der Schlussglocke das Stoppen einer Studie zusammen mit Sanofi verkündet, bei der das Medikament Kevzara zur Behandlung von Covid-19 getestet wurde. Das Präparat erreichte nicht die erhofften Ergebnisse und verfehlte die Vorgaben. Delta Air Lines legten um 0,9 Prozent zu. Die Fluggesellschaft hatte eine Kreditlinie verlängert und gewandelt.

WALL STREET (Donnerstag, 2. Juli)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.827,36 0,36 92,39 -9,50 S&P-500 3.130,01 0,45 14,15 -3,12 Nasdaq-Comp. 10.207,63 0,52 53,00 13,76 Nasdaq-100 10.341,89 0,61 62,64 18,42 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 897 Mio 928 Mio Gewinner 1.855 1.542 Verlierer 1.103 1.442 Unverändert 91 63

Etwas fester - Zunächst deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab, denn die Anleger wollten vor dem feiertagbedingt langen Wochenende und mit Blick auf die Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie Risiken klein halten. Auslöser für die zunächst gute Stimmung waren die US-Arbeitsmarktdaten für Juni, die viel besser ausgefallen waren als erwartet. McDonald's verloren 0,6 Prozent, nachdem der Burger-Riese die Wiedereröffnung seiner Restaurants in verschiedenen US-Bundesstaaten unterbrochen hat. Auch Apple schließt wegen der Corona-Pandemie Dutzende Läden in den betroffenen Regionen. Die Apple-Aktie schloss unverändert. Tesla rasten weiter aufwärts. Am Tag, nachdem der Konzern zum wertvollsten Automobilunternehmen wurde, überzeugte er mit starken Absatzzahlen. Die Aktie verteuerte sich um weitere 8 Prozent. Nu Skin machten einen Satz um 25 Prozent nach oben. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten hatte seinen Umsatzausblick erhöht.

US-ANLEIHEN (Donnerstag, 2. Juli)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -1,6 0,17 -105,0 5 Jahre 0,30 -1,4 0,31 -162,7 7 Jahre 0,50 -0,8 0,51 -174,7 10 Jahre 0,67 -0,5 0,68 -177,3 30 Jahre 1,43 0,9 1,42 -163,6

Wenig Bewegung zeigte sich am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel mit leicht steigenden Notierungen um 0,5 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:54h % YTD EUR/USD 1,1289 +0,4% 1,1246 1,1232 +0,7% EUR/JPY 121,58 +0,6% 120,86 120,75 -0,3% EUR/GBP 0,9035 +0,2% 0,9017 0,9022 +6,8% GBP/USD 1,2495 +0,2% 1,2473 1,2451 -5,7% USD/JPY 107,70 +0,2% 107,50 107,48 -0,9% USD/KRW 1199,43 +0,0% 1199,43 1199,18 +3,8% USD/CNY 7,0490 -0,2% 7,0663 7,0661 +1,2% USD/CNH 7,0470 -0,3% 7,0687 7,0678 +1,2% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6964 +0,5% 0,6931 0,6933 -0,6% NZD/USD 0,6552 +0,4% 0,6525 0,6520 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.078,89 +0,5% 9.034,26 9.102,01 +25,9%

Im asiatisch dominierten Handel am Montag neigt der Dollar auf breiter Front zur Schwäche, der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent nach. Angesichts sehr guter Stimmung an den Aktienmärktem ist die US-Devise als sicherer Hafen nicht gesucht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,50 40,65 -0,4% -0,15 -30,5% Brent/ICE 43,09 42,80 +0,7% 0,29 -31,1%

In einer Gegenbewegung gerieten die Ölpreise am Freitag etwas unter Druck. Am Markt dominierte die Sorge, dass die Nachfrage unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden könnte. im asiatischen Handel am Montag tut sich wenig, Brentöl verteuert sich leicht, während WTI-Öl etwas billiger wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,97 1.776,28 -0,2% -3,31 +16,8% Silber (Spot) 18,01 18,08 -0,3% -0,06 +0,9% Platin (Spot) 814,90 811,00 +0,5% +3,90 -15,6% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,6% -0,02 -3,5%

Nach den starken Bewegungen in beide Richtungen an den Vortagen, herrschte am Goldmarkt am Freitag weitgehende Ruhe. In Asien tut sich im Montagshandel ebenfalls wenig.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- In den USA hat die Zahl der täglichen Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitagabend (Ortszeit) 57.683 neue Corona-Infektionen registriert. Damit wurden insgesamt bereit 2,79 Millionen Ansteckungen in den USA nachgewiesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 728 auf 129.405 Fälle.

- Mexiko hat sich zum Land mit den fünfthöchsten Corona-Opferzahlen weltweit entwickelt. Die Zahl der verstorbenen Infizierten stieg auf 30.366. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus wuchs binnen 24 Stunden zuletzt um 6.914 auf 252.165 Fälle.

- Die EU-Kommission hat eine bedingte Marktzulassung für das als mögliche Corona-Medikament gehandelte Medikament Remdesivir erteilt.

IRAN/CHINA

Der Iran will nach eigenen Angaben eine langjährige strategische Partnerschaft mit China vereinbaren. Beide Länder verhandelten über ein 25-jähriges Abkommen. China ist der wichtigste Handelspartner für den Iran und war ein Schlüsselmarkt für die iranischen Ölexporte, bevor diese aufgrund der von den USA verhängten Sanktionen einbrachen.

KANADA/CHINA

