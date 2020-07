Yverdon-les-Bains (ots) - Am 30. Juni 2020 hat der Finanzplatz Schweiz die neue QR-Rechnung eingeführt. Sie löst die traditionellen Einzahlungsscheine (ESR) ab und ersetzt die Codierzeile durch einen QR-Code, der Informationen zur Zahlung und Verbuchung der Rechnung enthält.Die elektronische Zahlungsabwicklung dieses neuen Einzahlungsscheins erfordert den Einsatz geeigneter Tools. Die QR-Rechnung kann am Postschalter bezahlt, an die Bank oder PostFinance geschickt, online bezahlt oder mit einer Mobile-Banking-Anwendung erfasst werden. Doch für ein Unternehmen sind diese Methoden nicht ideal: die End-to-End-Digitalisierung der Zahlungsprozesse erfordert eine Lösung, die sich optimal in die Unternehmenssoftware integriert.Um den neuen Zahlungsprozess, ob manuell oder automatisiert, effektiv testen zu können, stellt die Epsitec AG eine Online-Plattform zur Verfügung, die sowohl die Erstellung von QR-Rechnungen als auch die Prüfung ihrer Bezahlung ermöglicht. "Um zu überprüfen, ob alles einwandfrei funktioniert, hat der User die Möglichkeit, einen Franken auf ein Testkonto zu bezahlen; unsere Website schickt ihm anschliessend eine E-Mail, sobald die Zahlung eingegangen ist", erklärt Pierre Arnaud, der Geschäftsführer des Unternehmens. Tatsächlich erfordert die korrekte Bezahlung der QR-Rechnung eine aktuelle Software, und die einzige Möglichkeit zu garantieren, dass alles korrekt funktioniert, ist der "Penny-Test". Diese Praxis, die ihren Ursprung in Bankkreisen hat, besteht darin, in einem produktiven Umfeld einen kleinen Betrag zu zahlen; somit wird sichergestellt, dass die Zahlung an den richtigen Empfänger geht.Die Website www.qr-rechnung.online (http://www.qr-rechnung.online) richtet sich auch an diejenigen, die gelegentlich eine QR-Rechnung erstellen möchten und nicht über eine entsprechende Software verfügen. "Ursprünglich stellten wir uns diese Website als didaktisches Mittel vor, um unseren Kunden die QR-Rechnung zu präsentieren, aber sie geht heute weit darüber hinaus und ermöglicht es, echte Dokumente zu erstellen, die ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden können", so Pierre Arnaud.Mit der Einführung seiner kostenlosen Website verfolgt das Unternehmen daher ein mehrfaches Ziel: einerseits sollen Benutzer von Unternehmenssoftware sicherstellen, dass ihre Software korrekt mit der QR-Rechnung zusammenarbeitet, und andererseits soll jedermann QR-Rechnungen erstellen können, auch diejenigen, die nicht über ein aktualisiertes Programm verfügen.Pressekontakt:Pierre Arnaud, 079 367 45 97, arnaud@epsitec.chOriginal-Content von: Epsitec SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021962/100851192