Der mit 10.000 Euro dotierte Innovationspreis des AMA Verbands für Sensorik und Messtechnik (AMA) geht in seinem 20. Jahr zu gleichen Teilen an zwei Entwicklerteams. Beiden Entwicklungen bescheinigt die Jury eine besonders hohe Innovationskraft und eine überzeugende Marktrelevanz. Der Fast Magnetic Angle Sensor 'Famas" des schweizer Unternehmens Senis aus Zug ist der erste kostengünstige, schnelle und genaue magnetische Winkelsensor, der auf zwei vertikalen Hall-Elementen und der direkten Umwandlung des Winkels in das digitale Format basiert. Der in diesem patentierten Sensor befindliche, neuartige ...

