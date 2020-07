Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 2020DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 202006.07.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 2020Abschwung bislang kaum mehr als eine Delle* Trotz deutlichen Umsatzrückgangs im 2. Quartal liegt Halbjahresumsatz 15 % über Vorjahresniveau* Zahl der Transaktionen geht um ein Fünftel zurück, Portfolioanteil steigt auf langjähriges Hoch* Ausländeranteil im Juni nur noch bei 20 %* Preise im Spitzensegment überwiegend stabil* Talsohle beim Transaktionsvolumen wahrscheinlich noch nicht erreicht, aber Trendwende absehbarDie COVID-19-Pandemie hat weite Teile der Welt weiterhin fest im Griff und die deutsche Wirtschaft durchläuft gerade den stärksten Einbruch ihrer Nachkriegsgeschichte. Angesichts dieser Rahmenbedingungen lesen sich die Halbjahreszahlen für den Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien in Deutschland glänzend. Das Transaktionsvolumen belief sich auf ca. 29,2 Mrd. Euro und liegt damit sogar 15 % über dem Vorjahreswert. Die Spitzenrenditen blieben in den meisten Immobiliensegmenten unverändert und befinden sich somit weiterhin auf historisch niedrigen Niveaus. "Der deutsche Immobilieninvestmentmarkt erweist sich bislang als robust", kommentiert Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe, diese Zahlen und ergänzt: "Zu berücksichtigen ist sicherlich, dass die Marktzahlen aufgrund ihrer zeitlichen Verzögerung gegenüber dem tatsächlichen Marktgeschehen noch nicht das ganze Ausmaß der Krise widerspiegeln - hier dürfte die Talsohle noch vor uns liegen. Im Hinblick auf die Marktaktivität haben wir sie aber bereits durchschritten. Bereits seit einigen Wochen beobachten wir, dass mehr und mehr Verkaufsprozesse gestartet bzw. wieder aufgenommen werden. Vorbehaltlich einer zweiten Infektionswelle sind wir deshalb optimistisch hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung."2. Quartal trotz großer Portfoliotransaktionen mit deutlichem UmsatzrückgangSchon im Halbjahreszahlenwerk zeigen sich bei näherer Betrachtung durchaus deutliche Krisenspuren. So war das Transaktionsvolumen im 2. Quartal mit 9,8 Mrd. Euro nur noch etwa halb so hoch wie in den ersten drei Monaten des Jahres. Damit war es das umsatzschwächste Quartal seit vier Jahren. Von den zehn größten Einzelobjektverkäufen entfiel nur einer auf das 2. Quartal. Von den zehn größten Portfoliotransaktionen waren es immerhin vier. Ohnehin haben Portfolios in ungewöhnlich starkem Maße zum Transaktionsvolumen beigetragen. Fast die Hälfte des Gesamtvolumens entfiel im 1. Halbjahr auf den Verkauf von Immobilienpaketen (10-Jahres-Mittel: 31 %). Bei den größten von ihnen - die TLG-Übernahme durch Aroundtown, die Godewind-Übernahme durch Covivio sowie die Übernahme von Real durch ein Konsortium aus x+Bricks und der SCP Group - handelt es sich um Unternehmensbeteiligungen/-übernahmen. Insgesamt summierte sich das Volumen dieses Übernahme- und Beteiligungsvolumen auf mehr als 7,5 Mrd. Euro - auch das ein außergewöhnlich hoher Wert.Viele ausländische Investoren vorübergehend inaktivWährend die zahlreichen großen Transaktionen für ein vergleichsweise hohes Transaktionsvolumen sorgten, ging die Zahl der Transaktionen im 1. Halbjahr um etwa ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr zurück. Betroffen war auch hier vor allem das 2. Quartal, wenngleich sich in den vergangenen Wochen eine Stabilisierung andeutete. Dieser Rückgang resultiert maßgeblich aus den zum Teil nach wie vor bestehenden Reisebeschränkungen, die in erster Linie ausländische Investoren treffen. Der Anteil ausländischer Käufer am Transaktionsvolumen ging folglich im bisherigen Jahresverlauf kontinuierlich zurück: Lag er im 1. Quartal noch bei 50 %, waren es im 2. Quartal nur noch 36 %. Betrachtet man nur den Juni, entfielen sogar nur 20 % des Transaktionsvolumens auf ausländische Käufer. "Während Investoren mit einem Team in Deutschland weiterhin handlungsfähig sind, waren jene Investoren ohne lokale Präsenz eine Zeit lang gewissermaßen vom hiesigen Markt abgeschnitten und sind es zum Teil immer noch", erläutert Lemli. Letzteres gilt für viele asiatische Investoren, die deshalb im 2. Quartal sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite praktisch nicht in Erscheinung traten. Für die kommenden Monate rechnet Savills mit einer Rückkehr vieler ausländischer Investoren, dennoch dürfte ihr Anteil in diesem Jahr unterdurchschnittlich bleiben.Preise im Spitzensegment überwiegend noch stabilTrotz einer vorübergehend geringeren Zahl potenzieller Käufer ist der Markt zumindest im Core-Segment weiterhin eher von einem Nachfrageüberhang geprägt. "Viele, vor allem einheimische Investoren warten nur darauf, dass wieder Verkaufsprozesse angeschoben werden und Produkt an den Markt kommt", beobachtet Lemli. "Aufgrund der zuletzt geringen Zahl an Transaktionen ist es schwierig, belastbare Aussagen zur Preisentwicklung zu treffen, vor allem im Non-Core-Segment - hier deutet vieles auf einen Anstieg der Anfangsrenditen hin, wenngleich sich dieser noch nicht beziffern lässt. Die Spitzenrenditen haben sich jedoch - mit Ausnahme von Hotels und Shopping-Centern - auch im zweiten Quartal auf ihrem historisch niedrigen Niveau gehalten", berichtet Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills, und fügt hinzu: "Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, wie stark die Rezession auf die Mietmärkte durchschlägt. Hier ist das Bild bislang noch uneinheitlich."Alle Daten und Fakten in unserem aktuellen Market in Minutes Investmentmarkt DeutschlandÜber Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. 