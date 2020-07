Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 2020DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 202006.07.2020 / 09:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.06. Juli 2020Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 2020:Supermärkte sind das neue Core im Handel* Trotz Covid-19 und dank eines rekordstarkem Auftaktquartals wurde in den vergangenen sechs Monaten ein Transaktionsvolumen von knapp 7,4 Mrd. Euro erzielt - das zweitstärkste 1. Halbjahr nach 2015* Portfoliokäufe dominieren mit einem Anteil von über 70 % deutlich das Marktgeschehen* Erhöhte Mietausfallwahrscheinlichkeiten lassen Spitzenrenditen steigen - Für Shopping Center steigt diese um 70 Basispunkte auf 5 %, für Fachmarktzentren um 20 Basispunkte auf 4,1 %Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Handelsinvestmentmarkt belief sich im 2. Quartal 2020 auf 2,25 Mrd. Euro. Im bisherigen Jahresverlauf wurden damit knapp 7,4 Mrd. Euro umgesetzt - ein Plus von 15 % ggü. dem Vorjahreszeitraum und nach 2015 das zweitstärkste 1. Halbjahr. Gemessen am Ergebnis des Gesamtgewerbemarktes in Deutschland zeichnete das Handelssegment für 25 % des Volumens verantwortlich, womit dies nach Büroimmobilien weiterhin als bedeutendste Nutzungsart hervorgeht. Davon entfielen wiederum lediglich 29 % auf Einzeltransaktionen, wobei es allein im 2. Quartal sogar nur 23 % waren. Dementsprechend ist das Marktgeschehen vor allem von größeren Übernahmen, Beteiligungen und Portfolioverkäufen geprägt.Infolgedessen ist die durchschnittliche Transaktionsgröße in die Höhe geschnellt, die Anzahl ist mit 461 realisierten Abschlüssen in den vergangenen zwölf Monaten hingegen so niedrig wie seit Langem nicht mehr. Ausschlaggebend waren vor allem zwei große Portfoliotransaktionen im 2. Quartal: Die Veräußerung der 17 Kaufhof-Immobilien von dem amerikanisch-deutschen Immobilieninvestors RFR an Apollo sowie der Verkauf von 120 Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelschwerpunkt von TLG an x+bricks.Dies spiegelt sich auch in der Aufteilung des Handelsvolumens nach Anlageklassen wider: Während Supermärkte und Discounter mit über 2,3 Mrd. Euro mehr als 30 % des Volumens im ersten Halbjahr 2020 ausmachten, folgten Warenhäuser mit rund 1,7 Mrd. Euro bzw. einem Anteil von 23 %. Fachmarktzentren waren für rund 17 % des Einzelhandelstransaktionsvolumens (1,2 Mrd. Euro) verantwortlich und Geschäftshäuser rangierten mit rund 1 Mrd. Euro und 14 % auf Platz 4."Lebensmitteleinzelhändler wie Super- und Verbrauchermärkte profitieren als neues Core-Produkt am Handelsinvestmentmarkt. Aufgrund ihrer Resilienz bewiesen sie auch während der COVID-19-Pandemie ihre Nachhaltigkeit und überzeugen Investoren damit als Asset der Stunde. Dementsprechend ist auch in Zukunft von einem sehr hohen Interesse auf Investorenseite bei geringem Angebot auszugehen", sagt Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Services Germany bei Savills.Abseits des Lebensmitteleinzelhandels kam es aufgrund der Restriktionen zu erheblichen Umsatzausfällen, in deren Folge die Mietstundungen die Liquidität der Eigentümer erheblich einschränkte. Hieraus wiederum resultiert ein Folgedruck auf die Renditen. "Für Shopping Center gehen wir von einem Anstieg um 70 Basispunkte auf 5,0 % aus. Eine konkrete Bestätigung in Form von Transaktionen ist zwar noch nicht vorzuweisen - nichtsdestotrotz zeichnet dieser Anstieg ein realistisches Bild vom aktuellen Risikoprofil dieser Assetklasse, insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Mietausfallwahrscheinlichkeiten und Insolvenzen", konstatiert Krechky. Bei Secondary Shopping Centern geht Savills sogar von 7,0 % Spitzenrendite aus, Fachmarktzentren dürften moderat um 20 Basispunkte auf 4,1 % zulegen.Aufgrund der zeitlichen Verzögerung werden die gesamten Auswirkungen der Krise in den Marktzahlen noch nicht vollständig dargestellt, im dritten Quartal dürfte das Transaktionsvolumen dementsprechend verhalten ausfallen. Aktuell ist eine leichte Belebung des Transaktionsmarktes festzustellen - auch eine Folge der eingetretenen Lockerungen. "Bis zum Eintritt eines deutlich aktiven Marktgeschehens werden wir noch ein paar Monate brauchen", schließt Krechky ab.Alle Daten und Fakten zum Investmentmarkt Deutschland in unserem aktuellen Market in MinutesÜber SavillsSavills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:- Investment - Agency - Portfolio Investment & M&A Advisory - Valuation - Landlord Services - Occupier Services - Workplace Consulting - ResearchEine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. 