MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Industrieproduktion ist im Mai kräftig gestiegen und hat einen Teil des Einbruchs in der Corona-Krise wieder wettgemacht. Die Produktion legte im Monatsvergleich um 14,7 Prozent zu, teilte das Statistikamt INE am Montag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Anstieg um 16,9 Prozent gerechnet.



Allerdings ist der Rückgang im April etwas stärker als zunächst ermittelt ausgefallen. Die Produktion fiel laut INE im Vergleich zum Monat zuvor um revidiert 22,1 Prozent und damit so stark wie noch nie. Hier war zunächst ein Rückgang um 21,8 Prozent ermittelt worden. Im März war die Produktion bereits um 13,2 Prozent gefallen.



Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sank die Produktion im Mai saisonbereinigt um 24,5 Prozent und damit deutlich schwächer als noch im April. Spaniens Regierung hatte am 15. März eine strikte Ausgangssperre eingeführt. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wurde von den Folgen der Einschränkungen massiv getroffen. Die Maßnahmen waren im Vergleich zu Deutschland besonders weitgehend.



Die monatliche Umfrage zur Erfassung der Produktionstätigkeit in der Industrie umfasst laut INE mehr als 11 500 Betriebe. Davon ausgenommen bleibt die Entwicklung im Baugewerbe./jkr/bgf/jha/

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de