SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Kräftige Gewinne auf breiter Front haben am Montag das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten geprägt. Angeführt wurden sie von Schanghai und Hongkong, wo es zu einem regelrechten Kursfeuerwerk kam. An allen Plätzen hatten die Indizes im Handelsverlauf deutlich Fahrt nach oben aufgenommen.

In Schanghai schoss der Index um 5,7 Prozent nach oben, in Hongkong stand im späten Handel ein Plus von 3,9 Prozent an der Tafel. Marktteilnehmer verwiesen mangels sonstiger Erklärungen auf einen Leitartikel in der staatlichen Securities Times. Dort hieß es, ein sich verfestigender "gesunder" Bullenmarkt sei nach der Corona-Pandemie für die Konjunktur wichtiger denn je. Die sich beschleunigenden Kursgewinne seien demnach Reformen am Aktienmarkt ebenso zu verdanken wie überschüssiger weltweiter Liquidität.

Dass China neben den USA nun auch mit Kanada auf Konfrontationskurs liegt, spielte offenbar keine belastende Rolle. Wegen des umstrittenen neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong hat Kanada sein Auslieferungsabkommen mit der chinesischen Sonderverwaltungszone ausgesetzt und außerdem den Export von sensibler Militärausrüstung an Hongkong gestoppt. China warf Kanada darauf Einmischung vor.

Tokio und Seoul ebenfalls mit ansehnlichen Gewinnen

In Tokio machte der Nikkei-Index einen Satz um 1,8 Prozent nach oben auf 22.714 Punkte. Der Markt in Sydney zeigte sich von der Kauflaune in Ostasien unbeeindruckt. Nach zunächst moderaten Zugewinnen schloss er nach einem Schwächeanfall im Späthandel mit 0,7 Prozent sogar deutlicher in negativem Terrain. Händler führten die Sorgen um die Coronapandemie als Belastungsfaktor an.

Marktteilnehmer taten sich mit Erklärungen für die Zuwächse insgesamt schwer, zumal mit Blick auf die Coronapandemie insbesondere aus den USA eher negative Nachrichten in Gestalt rekordhoher Neuinfektionszahlen kamen. Etwas Rückenwind für den südkoreanischen Aktienmarkt gab es von politischer Seite. Am Freitag hatte das Parlament den dritten Nachtragshaushalt genehmigt, der die Konjunktur in Zeiten der Coronapandemie ankurbeln soll.

Am Devisenmarkt schlug sich die gute und risikobereite Stimmung in einem schwächeren Dollar nieder. Die US-Devise war als sicherer Hafen nicht gesucht, der Dollar-Index lag zuletzt 0,3 Prozent im Minus. Der Offshore-Yuan wurde zuletzt mit 7,0302 je Dollar gehandelt - deutlich höher als am Freitag mit 7,0700.

Versicherer in China Tagessieger

Zu den Tagesfavoriten an den chinesischen Börsen gehörten Aktien von Versicherern. Analysten sprachen von relativ günstigen Bewertungen der betreffenden Titel im Vergleich mit Aktien von Banken oder Brokern, die zuletzt bereits stark gestiegen seien. Laut Shanxi Securities weisen die Versicherer solide fundamentale Daten auf und bieten somit mehr Sicherheit. China Life Insurance lagen im Hongkonger Späthandel 14,1 Prozent höher, Ping An Insurance 7,2 und AIA Group 3,5 Prozent. In Schanghai stiegen People's Insurance of China um 8,8 Prozent.

Im Bankensektor stützte eine Analyse der UBS, wonach Hongkonger Banken von einem Programm profitieren dürften, das es bestimmten Investoren vom chinesischen Kernland erlaubt, Vermögensmanagement-Produkte zu kaufen, die von Finanzinstituten in Hongkong und Macau angeboten werden. Das sogenannte Wealth Management Connect dürfte Hongkongs Position als globales Finanzzentrum stärken, so die UBS-Analysen, auch wenn es kurzfristig Gegenwind gebe wie niedrige Zinsmargen oder steigende Kreditkosten. Hang Seng Bank lagen zuletzt 2,0 Prozent höher und BOC 3,8 Prozent.

SAIC Motor zogen in Schanghai um 6,0 Prozent an - gestützt von einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3,03 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 430 Millionen Dollar). Laut Huaxi Securities spiegelt dies eindeutig Optimismus des Managements bezüglich einer Erholung des Geschäfts wider.

Weiter furios verlief das Börsendebüt von SK Biopharmaceuticals in Seoul. Die Aktie schoss nach ihrem Handelsauftakt bereits den dritten Tag in Folge um das maximale Tageslimit von 30 Prozent nach oben. LG Electronics verteuerten sich unterdessen im Vorfeld der Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen am Dienstag um 4,8 Prozent.

In Sydney sackten Adbri um 6,2 Prozent ab, nachdem es für die Aktie des Baumaterialienherstellers nach einem Auftragsverlust Analystenschelte gehagelt hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.014,60 -0,71% -10,02% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.714,44 +1,83% -5,71% 08:00 Kospi (Seoul) 2.187,93 +1,65% -0,44% 08:00 Schanghai-Comp. 3.332,88 +5,71% +9,27% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.378,01 +3,96% -10,07% 10:00 Taiex (Taiwan) 12.089,30 +1,56% +0,77% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.693,26 +1,52% -17,68% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.577,46 +1,60% -2,27% 11:00 BSE (Mumbai) 36.456,44 +1,21% -11,74% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:54h % YTD EUR/USD 1,1293 +0,4% 1,1246 1,1232 +0,7% EUR/JPY 121,49 +0,5% 120,86 120,75 -0,3% EUR/GBP 0,9042 +0,3% 0,9017 0,9022 +6,8% GBP/USD 1,2490 +0,1% 1,2473 1,2451 -5,8% USD/JPY 107,58 +0,1% 107,50 107,48 -1,0% USD/KRW 1193,33 -0,5% 1199,43 1199,18 +3,3% USD/CNY 7,0322 -0,5% 7,0663 7,0661 +1,0% USD/CNH 7,0299 -0,5% 7,0687 7,0678 +0,9% USD/HKD 7,7503 +0,0% 7,7501 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6972 +0,6% 0,6931 0,6933 -0,5% NZD/USD 0,6557 +0,5% 0,6525 0,6520 -2,6% Bitcoin BTC/USD 9.191,26 +1,7% 9.034,26 9.102,01 +27,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,03 40,65 +0,9% 0,38 -29,6% Brent/ICE 43,68 42,80 +2,1% 0,88 -30,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,24 1.776,28 -0,0% -0,04 +17,1% Silber (Spot) 18,10 18,08 +0,1% +0,02 +1,4% Platin (Spot) 822,93 811,00 +1,5% +11,93 -14,7% Kupfer-Future 2,75 2,73 +0,5% +0,01 -2,4% ===

July 06, 2020

