Elon Musk hat bei dem Antragsverfahren für seine neue Fabrik in Brandenburg eine wesentliche Änderung eingebracht. Im Gegensatz zu den ersten Planungen soll nun die Batterie- und Kunststoffertigung in Grünheide wegfallen, die Komponenten würden zugeliefert, so neue Presseberichte. Aktuell liegen dem Land Brandenburg 370 Einwände aus der Bevölkerung gegen die erste deutsche "Gigafactory" vor.Die erhebliche Änderung bezieht sich auf die Ausgestaltung der umweltrechtlichen Genehmigung. Wegen dem Wegfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...