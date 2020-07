An diesem Donnerstag, den 9. Juli, stimmen die Siemens-Aktionäre über die Abspaltung von Siemens Energy ab. Läuft alles nach Plan, geht die Tochter im September per Spin-off an die Börse. In einem Interview hat Finanzvorstand Ralf Thomas noch einmal die Beweggründe für den Gang in die Eigenständigkeit erläutert."Im Siemens-Konzern hätte das Portfolio nicht ausreichend Entfaltungsmöglichkeiten erhalten, weil das Energiegeschäft immer im Wettbewerb mit anderen Geschäftseinheiten hinsichtlich Kapitalallokation ...

