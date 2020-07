FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere der Shop Apotheke haben am Montag mit 124,20 Euro einen weiteren Höchststand erreicht. Nach der Verabschiedung des Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) mit grünem Licht für das E-Rezept vor dem Wochenende sorgten jetzt aktuelle Wachstumszahlen für neuen Schub. Binnen sechs Handelstagen gewannen die Papiere des Gewinners der Corona-Krise fast ein Viertel an Wert.



Im Zeitraum April bis Juni wuchsen die Erlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um 42 Prozent. Börsianer reagierten positiv darauf, dass damit gegenüber dem ersten Quartal nochmals Fahrt aufgenommen wurde. Auch die Signale für das daraus resultierende Ergebnis seien positiv, hieß es. Der Hinweis des Finanzchefs, dass sich das Wachstum in den kommenden zwei Quartalen möglicherweise temporär leicht abschwächen werde, schadete zunächst nicht.



Der Chartexperte Andre Rain von Godmode Trader im aktuellen Aufwärtstrend noch Potenzial bis 150 Euro. Hier liege die Oberkante des aktuellen Trendkanals. Bei den Papieren des europäischen Marktführers Zur Rose setzten dagegen nach der jüngsten Rally und einem weiteren Rekordhoch im frühen Handel inzwischen Gewinnmitnahmen ein./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

