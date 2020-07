München (ots) - Die Corona-Krise stürzt viele stationäre Einzelhändler in finanzielle Schwierigkeiten: Mit der Kampagne "Shoppen Sie regional" bietet die Bayerische lokalen Händlern jetzt eine neue Möglichkeit der Kundengewinnung.Das Konzept: Über eine Registrierung auf dem Plusrente-Portal der Bayerischen nehmen Einzelhändler an einer Rabatt-Aktion teil. Wie viel Rabatt die Kunden erhalten, entscheidet jeder Händler selbst. Durch die Teilnahme an der Kampagne können Ladenbetreiber kostenlos neue Kunden unter allen Plusrente-Nutzern ansprechen und für sich gewinnen."Es ist die Bäckerei, das Café oder die kleine Boutique von nebenan, die Corona besonders hart getroffen hat", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit unserer Kampagne möchten wir Einzelhändlern wieder auf die Beine helfen. Denn sie machen unsere Städte und Gemeinden lebenswert".Kunden finden alle Händler der Kampagne "Shoppen Sie regional" über eine Postleitzahl-Suche auf der Webseite der Plusrente. Um den jeweils gewährten Sofortrabatt auf ihren Einkauf zu erhalten, zeigen sie vor Ort einfach ihre Plusrente-Karte vor.Die Plusrente ist die Cashback-Rente der Bayerischen. Kunden shoppen online bei über 1.200 Shops und stocken mit jedem Kauf ihre Rente auf. Ein bestimmter Prozentsatz des Einkaufswerts fließt als Cashback-Gutschrift direkt auf das Plusrente-Konto. Ab einem Mindestguthaben von 50 Euro gehen die Gutschriften automatisch auf den individuellen Altersvorsorge-Vertrag über.Stationäre Einzelhändler können sich über ihren Versicherungsvermittler oder auf folgender Webseite für die Kampagne "Shoppen Sie regional" registrieren: www.diebayerische.de/regionales-shoppen (http://www.diebayerische.de/regionales-shoppen)Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4643468