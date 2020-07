Hamburg (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt sich am Mittwoch, den 8. Juli um 16.30 Uhr live den Fragen des DUB UNTERNEHMER-Netzwerks. Als eine der politischen Schlüsselfiguren in der Bekämpfung der Corona-Krise nimmt Spahn im Video-Call Stellung zu den Themen, die Unternehmer und Mittelstand umtreiben. Titel des Gesprächs: "The New Normal" - auf welche neue Normalität wird sich Deutschland einstellen müssen? Jeder, der sich für Wirtschaft und Digitalisierung interessiert, kann dabei sein. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen einreichen über das Online-Magazin dub-magazin.de (https://dub-magazin.de/corona-call/?utm_source=dub-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10788&utm_term=article&utm_content=dub-gratis-service:-stellen-sie-jens-spahn-ihre-fragen). Jens de Buhr, Verleger und Gründer des DUB-UNTERNEHMER-Netzwerks, moderiert das Gespräch.Unter "DUBhilft" hat Brigitte Zypries, Wirtschaftsministerin a.D. und Herausgeberin des DUB-UNTERNEHMER-Magazins, gemeinsam mit Jens de Buhr die Talks bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ins Leben gerufen - in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ein kreativer Weg, um Unternehmerinnen und Unternehmern eine Plattform zum Austausch zu bieten. Zweck: den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und die digitale Transformation voranzutreiben.Seitdem haben mehr als 50 Video-Calls mit über 100 hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Sport stattgefunden. Unternehmen wie Facebook, Covestro, Microsoft, Toyota, Alibaba, aber auch Familienunternehmer wie beispielsweise Martin Kind waren vertreten. Die Liste weiterer prominenter Gäste ist lang. Unter ihnen Christian Lindner (FDP-Bundesvorsitzender), Sigmar Gabriel (Bundesminister a. D.), Nicola Beer (Vizepräsidentin des Europaparlaments), Frank Thelen (Seriengründer und Tech-Investor), Nico Rosberg Rennfahrer und Investor), Cornelia Poletto (Köchin, Buchautorin und Unternehmerin), Kai Diekmann (Journalist und Agenturchef) sowie Zukunftsforscher Matthias Horx. Als Online-Video-Plattform wird zumeist der Anbieter Zoom benutzt.Kostenlose Anmeldung und weitere Informationen zu den DUB-Video-Calls beim DUB UNTERNEHMER-Magazin Digital unter https://dub-magazin.de/.Pressekontakt:DUB UNTERNEHMERMagazin für digitale TransformationLennart Paul ThuneckeTel.: (040) 468832-57E-Mail: thunecke@jdb.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102491/4643471